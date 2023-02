Huawei continue à travailler au développement de nouveaux modèles de puces

Au début du mois, nous avons eu des informations selon lesquelles Huawei produisait en masse ses propres puces. Il s’agissait d’une grande nouvelle, car la société s’est vu interdire par le département du Commerce des États-Unis d’obtenir des puces de pointe fabriquées par des fonderies utilisant la technologie américaine. Pour le modèle phare Mate 50 Pro très apprécié de l’année dernière, Huawei a utilisé le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, sans prise en charge de la connectivité 5G.

Fin janvier, l’administration Biden a annoncé qu’elle déclinait davantage de demandes de licences d’exportation pour les entreprises américaines qui expédient des produits au fabricant chinois. Cela signifie qu’une fois que son approvisionnement en puces Snapdragon sera épuisé, Huawei ne pourra pas utiliser même les versions 4G du silicium Snapdragon. Et le problème en Chine est que la plus grande fonderie du pays, SMIC, est limitée à la production de puces utilisant le nœud de processus 12 à 14 nm par rapport aux puces 3 nm fabriquées actuellement par TSMC et Samsung.

Un numéro de nœud de processus inférieur indique l’utilisation de transistors plus petits, ce qui permet d’en intégrer davantage dans une puce. Et plus le nombre de transistors d’une puce est élevé, plus cette puce est puissante et économe en énergie.

Même si la rumeur précédente s’avère fondée et que Huawei est en mesure de produire en masse des puces utilisant un nœud de processus 12nm-14nm, les smartphones dans lesquels elles seront utilisées ne seront pas aussi rapides que les combinés fabriqués par d’autres fabricants, même ceux basés en Chine comme Xiaomi, Oppo, Vivo et OnePlus.

Vous vous demandez peut-être pourquoi la meilleure fonderie chinoise ne peut pas produire de puces utilisant un nœud de processus inférieur. C’est parce que la seule machine nécessaire à la création de silicium utilisant un nœud de 10 nm et moins ne peut être expédiée en Chine. Il s’agit de la machine de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV), qui est utilisée pour graver des motifs de circuits extrêmement fins sur les plaquettes de silicium. Une seule entreprise, la société néerlandaise ASML, fabrique cette machine et les Pays-Bas, les États-Unis et le Japon l’empêchent de l’expédier en Chine.

Mais, Huawei, comme elle l’a fait avec son propre système d’exploitation HarmonyOS, le système de photographie XMAGE et l’écosystème Huawei Mobile Services, continue d’avancer seule. Selon Huawei Central, la division semi-conducteurs de Huawei, HiSilicon, a continué à travailler au développement de nouveaux modèles de puces, même avec les sanctions en place. À son apogée, avant les sanctions, Huawei était le deuxième plus gros client du fondeur TSMC, derrière Apple.

Que pourrait-on trouver sous le capot de la prochaine série P60 ?

Huawei a déposé une demande de brevet pour des composants EUV qui fournissent une source de lumière plus uniforme que la machine ASML actuelle. Si Huawei peut construire sa propre version de la machine de lithographie EUV sans enfreindre les brevets, elle pourrait être en mesure de fabriquer de puissantes puces comme elle le faisait avant l’interdiction sous le nom de Kirin. Et cela pourrait permettre à la Chine de faire un pas de géant vers l’autosuffisance en matière de semi-conducteurs, un objectif que le pays s’efforce d’atteindre depuis de nombreuses années.

Les États-Unis estiment que les capacités de Huawei en matière de fabrication de puces pourraient lui permettre de mettre au point de puissants composants pour les appareils militaires, raison pour laquelle les deux administrations américaines précédentes ont interdit aux fonderies de faire affaire avec Huawei. Si la société chinoise SMIC peut produire des puces de 7 nm, celles-ci ne sont destinées qu'à l'extraction de crypto-monnaies et sont loin d'être assez sophistiquées pour être utilisées pour alimenter les smartphones de Huawei.

En parlant de smartphones, le mois prochain, Huawei devrait dévoiler sa dernière série phare, le Huawei P60. Les smartphones de la série « P » de la firme sont généralement axés sur la photographie.