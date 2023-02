Spotify propose deux options principales pour sauvegarder la chanson en cours pour plus tard : un bouton « cœur » et un bouton « ajouter à la liste de lecture ». Bientôt, vous devrez vous habituer à une façon légèrement différente de sauvegarder votre musique.

Jusqu’à présent, le bouton « cœur » dans Spotify servait de raccourci rapide pour ajouter une chanson à la liste de lecture « Titres likés » de votre compte, tandis que le bouton « ajouter à la liste de lecture » pouvait ajouter la chanson sélectionnée à n’importe quelle autre liste de lecture.

Spotify a annoncé hier dans un article de blog qu’elle fusionne les deux boutons en un seul bouton avec une icône plus (+). En appuyant une fois sur ce bouton, vous sauvegarderez la chanson en cours dans vos chansons préférées, et en appuyant une nouvelle fois, vous obtiendrez une liste d’autres listes de lecture.

La société explique que « dans le cadre de nos recherches auprès des utilisateurs, nous avons constaté que la mise à niveau du bouton Plus (+) permettait de gagner du temps et donnait aux utilisateurs la possibilité d’ajouter des chansons à plusieurs listes de lecture à la fois. Nous avons également constaté que la sauvegarde des chansons et des podcasts incite les utilisateurs à les réécouter, ce qui signifie qu’ils aiment davantage les artistes ou les émissions que vous avez découverts. Il peut donc faire tout ce que le bouton “Coeur” fait, et plus encore ! ».

Bien que Spotify affirme que ce changement devrait aider les utilisateurs à « gagner du temps » et à faciliter « l’ajout à plusieurs listes de lecture à la fois », je ne peux pas dire que je suis fan de ce changement — mais seulement pour la plus petite des raisons. Pour moi, le cœur est le symbole universel du « j’aime », et le remplacer par un « plus » le rend moins intuitif. D’un autre côté, je dois admettre que c’est un ajout pratique pour quiconque cherche à ajouter rapidement de la musique à une liste de lecture.

Au cas où vous seriez inquiet, rien n’arrivera aux listes de lecture « Titres likés » ou « Vos épisodes » de qui que ce soit — il s’agit juste d’une simple mise à jour des contrôles musicaux de Spotify. La mise à jour est déployée sur iPhone, iPad et Android à partir d’aujourd’hui, et devrait être visible pour tous dans « les semaines à venir ».