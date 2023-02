Le nouveau Bing Chat devrait également inclure des liens sponsorisés

« Pour les recherches plus complexes, comme la planification d’un itinéraire de voyage détaillé ou la recherche d’une télévision à acheter, le nouveau Bing propose un nouveau chat interactif. L’expérience de chat vous permet d’affiner votre recherche jusqu’à ce que vous obteniez la réponse complète que vous recherchez en demandant plus de détails, de clarté et d’idées — avec des liens disponibles pour que vous puissiez immédiatement agir sur vos décisions », explique Microsoft.

À ce stade, on ne sait pas encore quand Bing commencera à afficher des publicités dans les conversations des chatbots, mais étant donné que la poussée de l’IA elle-même n’en est qu’à ses débuts, cela pourrait prendre un certain temps avant que cela ne se produise .