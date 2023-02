Le clavier BlackWidow V4 Pro de Razer est un centre de commande pour votre PC

Le nouveau clavier de Razer est équipé de deux ports USB-C et d’un seul port USB-A . Le premier port USB-C permet de brancher le clavier à un ordinateur. Le premier port USB-C vous permet de connecter ce clavier à votre ordinateur. Mais le second port USB-C sert de passerelle pour la prise USB-A, que vous pouvez utiliser pour une souris, une clé USB ou un autre accessoire.

Comme on pouvait s’y attendre, le BlackWidow V4 Pro utilise une disposition de clavier complète avec un pavé numérique. Mais, il ajoute également 8 touches macro programmables (dont trois sont situées sur le bord du châssis), une série de commandes multimédia et une molette de commande multifonction. Cette molette est très astucieuse : lorsqu’on appuie dessus, elle passe à une fonction différente, qui peut être différenciée par le rétroéclairage RVB.