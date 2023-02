E3 2023 : Microsoft, Nintendo et Sony pourraient être absents

Bien qu’il s’agisse du premier E3 depuis quatre ans, l’E3 2023 pourrait manquer les plus grands fabricants de consoles : Microsoft, Nintendo et Sony.

IGN rapporte qu’aucun des trois plus grands fabricants de consoles ne prévoit de participer à l’E3, citant des sources anonymes. Aucune raison n’a été donnée pour expliquer l’absence des trois sociétés, et aucune d’entre elles n’a répondu à la demande de commentaires d’IGN.

La nouvelle est d’autant plus intéressante que le PDG de Xbox, Phil Spencer, a semblé exprimer son soutien à l’E3 et à l’Entertainment Software Association (ESA) il y a tout juste une semaine.

« L’E3 est juste, pour moi, l’un des moments forts du jeu. J’aime l’histoire de la descente à Los Angeles, les milliers de personnes présentes, la possibilité de voir de grandes nouveautés… de voir les gens de l’industrie, les événements de fans que nous avons eus. Je veux absolument que cela continue », a déclaré Spencer à IGN.

« Xbox fait partie du conseil d’administration de l’ESA, et je pense qu’une ESA saine et prospère est essentielle à ce que nous essayons de faire. Nous plaçons donc notre vitrine, comme nous l’avons toujours fait, à un moment où, nous l’espérons, cela convient à la presse et même aux consommateurs qui se rendent à l’E3, et c’est ce que nous essayons de faire maintenant. Nous allons continuer à travailler avec l’ESA en ce qui concerne leurs plans. Comme je l’ai dit, nous faisons partie du conseil d’administration et nous voulons nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour contribuer au succès de l’E3″.

Il est probable que Xbox prévoit de faire coïncider ses annonces avec l’E3, ce qui lui donnera l’occasion de profiter de l’engouement sans avoir à être présent à l’événement. Il n’est pas clair si les deux autres fabricants de consoles ont des plans similaires.