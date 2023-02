by

by

Material You de ChromeOS lui confère des fonctionnalités analogues à celles de Windows 11

Material You de ChromeOS lui confère des fonctionnalités analogues à celles de Windows 11

ChromeOS, le système d’exploitation de bureau de Google, a connu sa part d’améliorations au fil du temps. Néanmoins, le tweak récemment publié pour l’itération Canary de ChromeOS a le potentiel de donner une belle couche de cohérence à l’écosystème Google.

Selon l’article de XDA Developers, le nouveau tweak permet de passer au design Material You pour le système d’exploitation ChromeOS. Material You est le dernier langage de conception de Google, lancé avec Android 12. Il s’agit d’un design modernisé avec des coins arrondis, des couleurs plus vives et une finition élégante.

Si le design Material You est officiellement publié pour ChromeOS, il pourrait apporter un aspect et une sensation analogues au système d’exploitation de bureau de Google.

Certaines modifications ont été rendues visibles, comme l’épaisseur des curseurs de volume et de luminosité, qui les rend plus faciles à utiliser, et les paramètres rapides, qui sont passés d’une bulle ronde à de véritables tuiles en forme de pilule. En outre, les notifications ont été complètement séparées des paramètres rapides, comme sur Windows 11.

Avec l’arrivée des Chromebooks, Google a révolutionné la façon dont les gens utilisent les ordinateurs. ChromeOS est rapide, efficace, léger et sécurisé, et il est doté d’un large éventail de fonctionnalités qui le rendent idéal pour les utilisateurs de tous types. Pour commencer, ChromeOS est rapide comme l’éclair et efficace, avec des exigences système minimales.

Il est conçu pour fonctionner dans le cloud mais pas que

Il est conçu pour fonctionner dans le cloud, de sorte que les utilisateurs peuvent accéder à leurs données et à leurs fichiers depuis n’importe quel endroit disposant d’une connexion Internet. Les Chromebooks disposent également de fonctions de sécurité intégrées, telles que la protection antivirus et les mises à jour automatiques, afin de protéger les utilisateurs contre les menaces Internet.

De plus, ChromeOS permet d’avoir plusieurs comptes d’utilisateur afin que plusieurs personnes puissent avoir leur propre environnement de bureau et leurs propres paramètres. Une autre fonctionnalité intéressante de ChromeOS est le Chrome Web Store, un référentiel d’applications et d’extensions.

Les Chromebooks prennent également en charge de nombreuses applications Android, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent profiter du confort supplémentaire des applications mobiles sur leur ordinateur de bureau. ChromeOS permet également la recherche vocale et Google Assistant, de sorte que les utilisateurs peuvent interagir avec le système d’exploitation à l’aide de commandes vocales.

Il reste à savoir si Google publiera officiellement ce nouveau design, mais les utilisateurs intéressés peuvent le tester en utilisant le programme bêta de ChromeOS.