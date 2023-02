Microsoft communique positivement à la première semaine d’essais de Bing avec ChatGPT

Microsoft réagit à certains des commentaires apparemment déséquilibrés de son IA Bing Chat. Le service, qui est actuellement en version publique limitée, a été mis à l’épreuve au cours de sa première semaine, et Microsoft a prévu quelques mises à jour pour le rendre plus conforme à la vision originale de l’IA.

Bing Chat est capable de dire des choses telles que « Je veux être humain », lorsqu’il est engagé dans des sessions de chat prolongées. Selon Microsoft, cela se produit généralement après 15 questions ou plus où le modèle devient confus. Dans le blog de Microsoft, on peut lire : « Il s’agit d’un scénario non trivial qui nécessite beaucoup d’invites, de sorte que la plupart d’entre vous n’y seront pas confrontés, mais nous étudions comment vous donner un contrôle plus précis ».

Même avec les problèmes, Microsoft dit que 71 % des utilisateurs au cours de la première semaine ont utilisé la fonction « pouce levé » de Bing Chat, indiquant qu’ils ont reçu une réponse utile. Microsoft précise que cet « engagement sain » se manifeste même lorsque plusieurs questions sont posées au cours d’une session de chat.

À l’avenir, Microsoft envisage quelques changements. Tout d’abord, elle va multiplier par quatre les données de formation pour les informations factuelles, telles que les rapports financiers. Elle envisage également d’ajouter une option à l’interface qui vous permettra de contrôler si les réponses sont précises ou créatives. En outre, Microsoft s’attaque aux problèmes techniques et aux bugs signalés par les utilisateurs par le biais de mises à jour quotidiennes.

Bing Chat fait suite à l’investissement de plusieurs milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI, la société open source à l’origine de la populaire application ChatGPT. Bing Chat intègre une version améliorée de ChatGPT, qui peut accéder à des informations récentes par le biais des résultats de recherche au lieu de s’appuyer uniquement sur des données pré-formées.

Plus d’un million de personnes se sont inscrites en 48 heures

Plus d’un million de personnes se sont inscrites sur la liste d’attente au cours des 48 premières heures, et Microsoft affirme que plusieurs millions de personnes se sont inscrites depuis. De nouveaux utilisateurs sont ajoutés chaque jour, alors si vous vous êtes inscrit, gardez un œil sur votre boîte de réception.

Google travaille également sur son rival, l’IA. Google Bard promet des capacités analogues à celles de Bing Chat, mais Google ne l’a pas encore rendu public. Il est encore en phase de test, mais un déploiement est attendu prochainement.