Les rendus de l'iPhone 15 Pro révèlent un design incurvé, des bords plus fins, une caméra plus épaisse

Le prochain iPhone 15 Pro doit être lancé plus tard cette année, et selon un modèle de CAO fourni à 9to5Mac par un fabricant d’étuis fiable et un artiste 3D Ian Zelbo, il présentera quelques changements significatifs dans le design et les caractéristiques du smartphone phare d’Apple.

Afin de s’assurer que les étuis seront disponibles lors du lancement de l’appareil, les fichiers CAO comme ceux sur lesquels ces rendus sont basés sont donnés par Apple à des usines en Asie pour la préparation.

Changement de design

L’iPhone 15 Pro présente un changement de design important : les bords du verre et du cadre métallique ont été incurvés pour créer une transition plus harmonieuse. Ce design est analogue à celui des MacBook Pro de 14 et 16 pouces et du nouveau MacBook Air M2, et pourrait rendre le smartphone plus confortable à tenir et moins sujet aux contacts accidentels.

Le côté du smartphone connaît quelques changements, avec des boutons de volume ressemblant à des boutons capacitifs au lieu de boutons physiques, ce qui a été évoqué par la rumeur. Le bouton de sourdine a également été redessiné, prenant une forme plus petite et plus ronde analogue aux boutons capacitifs.

Bosse de la caméra

La bosse de la caméra à l’arrière de l’iPhone 15 Pro est plus épaisse qu’auparavant. Cela pourrait indiquer qu’Apple a mis à niveau le système de caméra avec de nouveaux capteurs ou objectifs. En outre, un module carré avec trois lentilles et un scanner LiDAR, analogue à l’iPhone 14 Pro, sont visibles.

Et, les images révèlent que cette génération de lentilles de caméra est plus épaisse, ce qui suggère des capteurs d’image plus grands.

Passage du port Lightning à l’USB-C

Le changement le plus notable est le passage du port Lightning à l’USB-C, ce qui constituerait un changement important par rapport au connecteur propriétaire d’Apple qui est utilisé sur les iPhones et la plupart des accessoires Apple depuis 2012. Il y a même une image du port postée par Unknownz21.

Il est possible que cela soit limité aux câbles autorisés pour le programme MFi d’Apple pour le transfert de données et les vitesses de charge. Cela pourrait avoir été déclenché par la campagne de l’Union européenne pour une norme de charge commune pour tous les smartphones et appareils.

Les rendus ne révèlent aucun détail de résolution pour l’iPhone 15 Pro, mais il devrait avoir le même écran de 6,1 pouces que l’iPhone 14 Pro, dans un châssis légèrement plus petit. La Dynamic Island semble également avoir une taille analogue. Mais, comme le suggère le rapport de 9to5Mac, ces rendus sont basés sur un modèle CAO précoce et peuvent ne pas refléter le design final.