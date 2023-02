Les propriétaires de Pixel Buds Pro pourraient bientôt bénéficier du suivi de la tête

Gardez à l’esprit que vous devez avoir un Pixel 6 /6 Pro ou un Pixel 7/ Pixel 7 Pro afin de faire l’expérience de l’audio spatial , et vraisemblablement de la prochaine fonctionnalité « Suivi de la tête ». En l’état actuel des choses, Google n’a encore rien dit sur la sortie de ces fonctionnalités sur sa série Pixel « a » plus abordable, qui sont sans doute certains des meilleurs smartphones abordables du marché.

La partie plus spéciale de cette nouvelle page de paramètres est qu’elle comprend une vidéo de démonstration avec des sons de la nature et de la musique orchestrale provenant de plusieurs directions. Google a probablement inclus cela pour aider les propriétaires de Pixel Buds Pro à déterminer la différence entre l’Audio Spatial et le Suivi de la tête activés ou désactivés.

Plus tôt cette année, Google a finalement publié une mise à jour tant attendue des Pixel Buds Pro avec la prise en charge de Spatial Audio. La fonctionnalité est destinée à améliorer l’immersion de l’auditeur lorsqu’il regarde n’importe quel média qui la prend en charge, principalement pour simuler une expérience audio de type cinéma lors du visionnage de films et de vidéos (son surround 5.1 ou 7.1).