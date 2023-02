Plex permet désormais d’ignorer le générique de fin des films et des séries TV

Dans un geste qui ne manquera pas de faire enrager les milliers de personnes dont le nom apparaît à la fin de nos films et séries TV de télévision préférés, Plex a introduit une nouvelle fonction qui vous permet de sauter le générique de fin du contenu de votre bibliothèque personnelle.

En effet, vous en avez assez de regarder le générique de fin ? La prochaine fois que vous regarderez une série TV ou un film avec Plex, gardez un œil sur la nouvelle fonction « Sauter les crédits ». Notez simplement qu’elle nécessite un abonnement Plex Pass et la dernière mise à jour du logiciel Plex Media Server.

Cette fonctionnalité fonctionne de la même manière que l’option « Sauter l’introduction », une fonction beaucoup moins controversée étant donné que la plupart des services de streaming par abonnement comme Netflix et Amazon Prime Video vous permettent déjà de le faire. Avec l’option « Sauter les crédits », le serveur multimédia Plex utilise un algorithme pour détecter la différence entre un écran rempli de texte déroulant et un écran contenant une image complète, et non du texte.

La fonction « Sauter les crédits » fonctionne exactement comme vous vous y attendez. Lorsque vous atteignez le générique de fin d’une série TV ou d’un film, un gros bouton apparaît à l’écran. En cliquant sur ce bouton, vous sautez le générique de fin, mais vous pouvez aussi accéder aux scènes spéciales et aux bêtisiers que certains films cachent dans leur générique (génial pour les fans de Marvel).

Plex utilise un tout nouvel algorithme d’apprentissage automatique pour détecter les génériques des films et des séries TV. En fait, le logiciel recherche des indices tels qu’un fond noir, une grande quantité de texte, etc. Cette tâche exige un peu de puissance de traitement, de sorte que la détection des génériques a lieu lorsque votre bibliothèque est analysée (généralement la nuit, lorsque le serveur n’est pas utilisé). En outre, Plex est en train de créer un dépôt sur le cloud des données de générique de fin, ce qui devrait limiter l’impact sur les serveurs des utilisateurs.

Nécessite un abonnement Plex Pass

Selon Plex, cet algorithme est beaucoup plus complexe que l’algorithme d’intro-détection. Il peut aussi faire des erreurs, à l’occasion. Mais c’est la nature de la bête.

Encore une fois, cette nouvelle fonctionnalité « Sauter les crédits » de Plex nécessite un abonnement Plex Pass, que vous pouvez obtenir pour 5 euros par mois. Vous devrez également passer à la dernière version de Plex Media Server. (Cette fonction est également prise en charge par la bibliothèque à la demande de Plex, qui est entièrement gratuite).