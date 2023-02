Samsung devrait commercialiser le Galaxy S23 FE dans le courant de l’année

Nous devrions connaître plus de détails dans les mois à venir, avant le lancement du Galay S23 FE plus tard dans l’année.

Le rapport coréen indique que Samsung remplacera essentiellement le smartphone de milieu de gamme Galaxy A74 cette année par le Galaxy S23 FE pour éviter la cannibalisation . Ce dernier modèle pourrait également être commercialisé dans plus de pays que le Galaxy S21 FE qui a été lancé sur certains marchés asiatiques, en Europe et aux États-Unis. Samsung espère qu’en évitant le Galaxy A74, les ventes du Galaxy S23 FE pourraient être meilleures que celles du précédent modèle FE.

Cette annonce intervient après que Samsung ait décidé de ne pas lancer le Galaxy S22 FE l’année dernière en raison de la faiblesse de l’économie mondiale et de la pénurie de puces. Alors que le Galaxy S20 FE a connu un grand succès en se vendant à plus de 10 millions d’unités, le Galaxy S21 FE avait un prix plus élevé, ce qui explique qu’il n’ait pas été aussi performant que son prédécesseur.

Samsung a introduit la série Galaxy S Fan Edition (FE) en 2020 avec le lancement du Galaxy S20 FE. Lors de l’annonce, la société a révélé qu’elle apporterait plus de smartphones FE en aval. Mais malheureusement, le plan ne s’est pas bien déroulé. Le géant sud-coréen de l’électronique n’a sorti qu’un seul successeur avec le Galaxy S21 FE. Même cet appareil était sur le point d’être annulé, mais il a été officialisé bien plus tard que prévu.