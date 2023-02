L’acquisition de Figma par Adobe pourrait être compromise

Selon Bloomberg , la Commission européenne a reçu un certain nombre de demandes des États membres pour examiner l’accord . En effet, 16 pays, dont la France, l’Allemagne et l’Italie, ont demandé à la Commission européenne d’examiner les conséquences de l’accord dans le cadre de la réglementation locale sur les fusions, ce qui pourrait ajouter des mois supplémentaires avant la conclusion de l’opération. Le nombre de demandes est manifestement inférieur au seuil qui déclencherait normalement une enquête, mais la Commission a reconnu que l’opération pourrait « affecter sensiblement la concurrence ».

