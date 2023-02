Les précommandes du Honor Magic5 Lite sont ouvertes à 379 euros

L’événement tant attendu de Honor, le Mobile World Congress (MWC), aura lieu à Barcelone le 27 février 2023. Pour rendre l’événement encore plus attendu, Honor a annoncé une surprise : le lancement de son tout nouveau smartphone, le Honor Magic5 Lite.

Le Honor Magic5 Lite sera disponible en précommande dans toute la France à partir du 20 février et coûtera 379 €. Les choix de couleurs Titanium Silver, Midnight Black et Emerald Green en font un smartphone attrayant pour beaucoup. Il n’est donc pas surprenant que le Honor Magic5 Lite ait créé beaucoup de buzz avant même l’événement du MWC.

Ce nouvel appareil comprend un écran OLED de 6,67 pouces, une caméra frontale de 16 mégapixels, une caméra principale de 64 mégapixels à l’arrière, un chipset Snapdragon 695, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, Magic UI 6.1 en tant que surcouche maison à Android 12, une batterie d’une capacité de 5 100 mAH et un chargeur rapide de 40 W, le tout réuni sous la barrière des 400 euros.

L’écran OLED incurvé de 6,67 pouces se vante d’une résolution full HD+, permettant des couleurs 10 bits et une gradation PWM de 1 920 Hz, et il est couplé à un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Le bloc de la caméra arrière comprend une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 5 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels, assurant une sortie de haute qualité pour les photos et les vidéos.

Sous le capot, l’appareil est alimenté par un chipset Snapdragon 695 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage fournissant suffisamment de puissance pour des performances fluides.

Globalement, le Honor Magic5 Lite est un excellent smartphone de milieu de gamme qui embarque des fonctionnalités de pointe tout en ayant un prix raisonnable. Il semble être le smartphone parfait pour ceux qui cherchent à équilibrer performance et prix.