MediaTek annonce la première puce de la série 7000, le Dimensity 7200

Il est doté d’un modem 5G intégré avec le dernier modem 5G Sub-6GHz de la norme 3GPP Release-16 avec une liaison descendante pouvant atteindre 4,7 Gb/s, et prend en charge la connectivité Wi-Fi 6E tri-bande et le Bluetooth 5.3 de nouvelle génération.

Le SoC est doté de l’Imagiq 765 de MediaTek, un HDR-ISP 14 bits, et prend en charge des caméras principales de 200 mégapixels. Il prend en charge la capture vidéo en 4K HDR, et permet même aux utilisateurs de capturer simultanément le contenu de deux caméras en résolution full HD.

L’écran MediaTek MiraVision avec HDR prend en charge les dernières normes, notamment HDR10+, CUVA HDR et Dolby HDR. La lecture vidéo AI SDR-to-HDR pour des expériences multimédia améliorées et la technologie audio Bluetooth LE et Dual-Link True Wireless Stereo Audio pour la prise en charge des écouteurs sans fil.

Il est doté de la technologie HyperEngine 5.0 pour le Variable Rate Shading (VRS) basé sur l’IA afin de réaliser des économies d’énergie, l’optimisation intelligente des ressources du CPU et du GPU pour une meilleure autonomie de la batterie, et d’autres améliorations pour une jouabilité fluide.