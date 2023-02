Les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 pourraient être moins puissants que prévu

Les modèles Android haut de gamme actuels sont propulsés par le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 de 4 nm. Comme vous le savez peut-être déjà, une version spéciale overclockée de ce chipset se trouve sous le capot de la série Galaxy S23. Alors que le Snapdragon 8 Gen 2 n’a été présenté qu’en novembre dernier, une rumeur veut que son successeur voie le jour plus tôt cette année.

Un message posté sur le réseau social chinois Weibo par l’informateur Digital Chat Station et relayé par NotebookCheck, qui a correctement divulgué le nouveau format de dénomination des Snapdragon en 2021, indique que le SoC Snapdragon 8 Gen 3 devrait être présenté avant novembre. Une possibilité à considérer est qu’un calendrier de sortie plus tôt pour le Snapdragon 8 Gen 3 indique probablement que nous ne verrons pas un Snapdragon 8+ Gen 2. Cela pourrait également signifier une fenêtre d’opportunité plus courte pour le Snapdragon 8 Gen 2.

C’est sous le capot des prochains Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 que cela pourrait avoir le plus d’importance. Les modèles de l’année dernière (le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4) étaient propulsés par le Snapdragon 8+ Gen 1. S’il n’y a pas de chipset Snapdragon 8+ Gen 2, un SoC Snapdragon 8 Gen 3 sera-t-il disponible à temps pour la prochaine génération d’appareils pliables de Samsung ? Si la réponse est « non », les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 pourraient être équipés du même SoC Snapdragon 8 Gen 2 que celui de la gamme Galaxy S23.

Cela ne semble pas être la fin du monde, car après tout, le SoC Snapdragon 8 Gen 2 est un puissant chipset, donc il n’y a pas de honte si les smartphones pliables 2023 de Samsung sont alimentés par le même silicium utilisé par la série Galaxy S23. Mais il pourrait y avoir une différence dans les performances.

Rappelez-vous, les chipsets Snapdragon 8 Gen 2 sont produits à l’aide d’un nœud de processus de 4 nm. Le Snapdragon 8+ Gen 2 aurait probablement utilisé le nœud 3nm, ce qui aurait pu entraîner l’ajout de plus de transistors à l’intérieur de la puce. Et plus le nombre de transistors est élevé, plus le chipset est puissant et économe en énergie.

Une puce Snapdragon 8 Gen 3 très alléchante

Sur la base d’un prétendu test Geekbench, le Snapdragon 8 Gen 3 a obtenu un score de 1 930 points et 6 236 points respectivement dans les tests mono et multi-cœurs. Ces résultats dépassent le score affiché par l’actuel SoC A16 Bionic d’Apple. Il a également dépassé les scores Geekbench du Snapdragon 8 Gen 2 de 1 491 pour le monocoeur de 29 % et de 5 164 points pour le multicœur de 20 %.

Avec une configuration à 1+ 5 + 2 cœurs et le nouveau cœur de CPU X-4 haute performance développé par ARM, la prochaine puce Snapdragon haut de gamme serait 20 % plus économe en énergie que le Snapdragon 8 Gen 2. Ce serait une amélioration que les acheteurs du Galaxy Z Fold 5 et du Galaxy Z Flip 5 adoreraient expérimenter.

Les appareils pliables de l’année dernière ont été commercialisés par Samsung à la fin du mois d’août. Donc, si le délai suggéré par Digital Chat Station est légitime et que Qualcomm décide qu’il n’y a pas assez de temps pour produire un Snapdragon 8+ Gen 2 cette année, le résultat final est que les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 pourraient se retrouver avec un chipset offrant des performances et une autonomie légèrement inférieures à ce qui aurait été possible. Et cela pourrait être difficile à gérer pour ceux qui ont dépensé beaucoup d’argent pour les prochains smartphones Galaxy Z.