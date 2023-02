La Huawei Watch 4 a été repérée par les régulateurs

by

Huawei pourrait être sur le point de sortir la Huawei Watch 4, comme une suite à sa smartwatch phare. La Huawei Watch 3 a été lancée en 2021, il est donc grand temps de la mettre à jour.

Huawei Ailesi rapporte que la société a certifié deux nouvelles montres à un organisme de réglementation Wi-Fi non nommé, avec deux noms de code distincts. Elle a utilisé les noms de code ARC (Arch) et MDS (Medusa) pour les deux appareils, qui pourraient faire référence aux modèles Watch 4 et Watch 4 Pro.

La Huawei Watch 3 a introduit un design à la mode et a été utilisée pour présenter la nouvelle version de HarmonyOS lors de son lancement au printemps 2021. Mais, la Huawei Watch GT3 a rapidement été lancée à un prix plus élevé, avec la plupart des caractéristiques de la montre phare — et elle fait partie des meilleurs choix de smartwatches depuis lors.

Nous nous attendons donc à ce que la Watch 4 introduise de nouvelles fonctionnalités dont Huawei a le secret. Il pourrait s’agir d’une technologie médicale améliorée, comme l’ECG qui a été déployée sur la Huawei Watch D et qui a été approuvée par les régulateurs de santé européens.

Tout ceci semble sans rapport avec une rumeur rapportée la semaine dernière, où le code source montrait une smartwatch sous le nom de code AOD-H1. Comme signalé, il est peu probable que ce soit une suite à l’une de ses gammes existantes, qui utilisent toutes des noms de code B19 en développement.