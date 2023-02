Snapchat se dote d’une technologie de ray tracing pour son AR Lens Studio

La Lens Tiffany Lock sera disponible pour les utilisateurs dans le monde entier sur les appareils Android et iOS . Nous nous attendons à ce que d’autres produits intègrent le ray tracing pour un placement plus réaliste des produits sur Snapchat.

Dans ce cadre, Snapchat a collaboré avec la célèbre société Tiffany & Co , qui est la première marque à utiliser la technologie ray tracing de Snapchat avec sa nouvelle Lens Tiffany Lock. Cette Lens vous permettra d’essayer les bracelets Tiffany Lock de la marque en utilisant la réalité augmentée et, étant donné son apparence réelle, vous pourrez voir comment elle vous va.

En simulant le comportement physique de la lumière au moyen d’un algorithme qui trace la trajectoire d’un faisceau, le ray tracing permet aux rayons lumineux virtuels de se refléter sur les objets numériques, créant ainsi des reflets réalistes . Cette fonctionnalité permet d’améliorer la qualité des Lens qui présentent des surfaces réfléchissantes, comme les métaux, les pierres et les objets en verre, en faisant rebondir et réfléchir la lumière avec précision.

En effet, Snapchat a ajouté la technologie ray tracing à son Lens Studio, ce qui améliorera encore les expériences de réalité augmentée. Cette technologie, qui est surtout utilisée dans les jeux vidéo pour améliorer les graphismes, utilise la lumière pour réfléchir sur les objets numériques et créer des scènes plus réalistes.

Snapchat souhaite rendre l’expérience de la AR Lens plus réaliste et pour cela, la plateforme de partage de photos a introduit le ray tracing pour son Lens Studio . Cette fonctionnalité est spécifiquement destinée à vous permettre d’essayer des produits avant de les acheter via l’application Snapchat .