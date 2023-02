Le casque AR/VR tant attendu d’Apple serait dévoilé à la WWDC 2023 en juin

by

Selon un rapport de Bloomberg, le lancement du premier casque de réalité mixte d’Apple a été reporté d’avril à juin, marquant ainsi un nouveau revers pour le grand projet de l’entreprise.

Apple vise désormais sa conférence annuelle Worldwide Developers Conference (WWDC) pour dévoiler son premier casque de réalité mixte, alias Reality Pro, après avoir reporté son lancement d’avril à juin. Cette décision a été prise après que les tests ont révélé des problèmes matériels et logiciels qui devaient être résolus. Apple travaille sur cette technologie depuis 2015 et prévoyait initialement de lancer le casque en juin 2022, mais cette date a été repoussée à plusieurs reprises, le dernier report étant au printemps 2023.

Le casque de réalité mixte, qui mêle réalité virtuelle et réalité augmentée, serait la première grande nouvelle catégorie de produits d’Apple depuis l’introduction des smartwatches en 2015. Bien que cela puisse stimuler la croissance après un récent ralentissement, le marché reste incertain et l’entreprise prévoit de fixer le prix de ce nouveau produit à environ 3 000 dollars, ce qui est assez élevé.

Il s’agirait du produit le plus complexe jamais conçu et fabriqué par Apple. L’appareil passera de manière transparente de la réalité virtuelle (VR) à la réalité augmentée (AR) à l’aide d’un bouton analogue à la couronne numérique de l’Apple Watch. La VR crée un environnement immersif qui donne à l’utilisateur l’impression d’être dans un endroit où il n’est pas.

En utilisant la couronne numérique, le mode « accès direct » est activé et l’utilisateur pourra voir ce qui se trouve devant lui, ce qui fait partie de l’expérience de la AR. Elle consiste à superposer des données générées par ordinateur à des données du monde réel. Le Reality Pro serait doté de 12 caméras, d’un écran micro-LED 4K pour chaque œil et d’une puce Apple M2 de 5 nm.

La nouvelle source de revenus d’Apple : le casque de réalité mixte

Initialement, Apple avait prévu de dévoiler le casque de réalité mixte lors d’un événement de lancement pour les consommateurs au début du printemps, puis de fournir plus de détails et des outils de développement pour les développeurs de logiciels tiers lors de l’exposition annuelle de juin, connue sous le nom de WWDC. Un casque de réalité mixte d’Apple pourrait fournir une nouvelle source de revenus et réduire la dépendance de l’entreprise aux ventes d’iPhone.

Cependant, en raison du retard, la société prévoit de présenter tous les aspects de l’appareil lors de la conférence WWDC et de lancer le produit plus tard dans l’année. Selon des sources, Dan Riccio, l’ancien chef du matériel d’Apple, qui aide maintenant à superviser le projet de réalité mixte, s’est impliqué davantage ces dernières semaines pour régler les problèmes restants.

Bien que le calendrier de lancement du produit reste susceptible d’être modifié, selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple est déterminé à commercialiser le casque de réalité mixte avant la fin de 2023 si possible.

Une petite année pour Apple

Il devrait être le point central de la nouvelle gamme de produits d’Apple pour une année relativement modeste, la société présentant un MacBook Air plus grand, un iPhone mis à jour et un nouvel ordinateur de bureau Mac Pro, mais n’apportant que des changements mineurs à son iPad, ses AirPods et sa montre.

D’autre part, la société a reporté indéfiniment le développement de lunettes de réalité augmentée autonomes, qui seraient moins encombrantes, mais nécessiteraient une technologie plus avancée qui n’est pas encore disponible. En outre, la société a apparemment rebaptisé son logiciel de réalité mixte « xrOS » en prévision du prochain casque AR/VR.

De plus, Apple prévoirait de sortir une version moins chère du casque de réalité mixte, qui aura des composants moins puissants et moins coûteux, dès 2024.