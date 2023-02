Microsoft supprime aujourd’hui Internet Explorer de votre PC

Internet Explorer est mort depuis longtemps, depuis que Microsoft a lancé Edge en 2015, donc ce n’est pas du tout une surprise. À moins que vous n’ayez une ancienne version de Windows, non prise en charge, comme Windows 8.1 ou Windows 7, on pourrait dire que c’est finalement la fin de la route pour Internet Explorer. Cependant, il ne manquera à personne.

Internet Explorer a eu une belle carrière ! Microsoft a officiellement retiré Internet Explorer 11 l’année dernière, mettant fin au support de la dernière version du navigateur Web original de l’entreprise. Mais maintenant, la firme va plus loin. Cela fait longtemps que Microsoft a remplacé Internet Explorer par Microsoft Edge. Windows 11 l’a rendu officiel en supprimant complètement l’ancien navigateur, mais on le gardait encore sur Windows 10… jusqu’à maintenant.