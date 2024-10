Google Recherche : un badge bleu pour identifier les sites Web de confiance

Comme le rapporte The Verge, Google expérimente une nouvelle fonctionnalité dans son moteur de recherche : un badge bleu pour identifier les sites Web de confiance. Analogue au système BIMI (Brand Indicators for Message Identification) utilisé dans Gmail, ce badge permettrait aux utilisateurs d’identifier plus facilement les sites légitimes et d’éviter les fraudes et les arnaques.

Google affiche désormais un badge bleu à côté du nom de certains sites Web, tels que Microsoft, Meta et Apple. En survolant le badge, un message indique que « cette icône est affichée car les signaux de Google suggèrent que cette entreprise est bien celle qu’elle prétend être ».

Google précise que ce badge ne garantit pas l’authenticité du site Web, mais qu’il reflète les signaux de confiance détectés par ses algorithmes.

Ce test est actuellement limité à un petit nombre de sites Web populaires. Si cette fonctionnalité est généralisée, elle pourrait améliorer la sécurité des utilisateurs en leur permettant d’identifier facilement les sites de confiance dans les résultats de recherche.

Une extension du système BIMI de Gmail ?

Le système BIMI, déployé dans Gmail l’année dernière, permet d’authentifier les expéditeurs d’e-mails et d’afficher leur logo à côté de leur nom. Cette fonctionnalité renforce la confiance des utilisateurs et contribue à lutter contre le phishing et les autres attaques par e-mail.

L’intégration de BIMI dans Google Recherche pourrait avoir un impact analogue, en réduisant les risques de fraude, de publicité trompeuse et d’autres activités malveillantes.

En 2023, Google a dû faire face à des escroqueries impliquant de faux liens de téléchargement de Google Bard contenant des logiciels malveillants. Un système de badge bleu pourrait alerter les utilisateurs sur la légitimité des sites Web et prévenir de tels incidents.

Une sécurité accrue, mais la prudence reste de mise

Le badge bleu pourrait aider les utilisateurs à éviter les sites frauduleux et les arnaques, mais il ne garantit pas une sécurité totale. Google décline toute responsabilité quant à la fiabilité des entreprises affichant ce badge. La prudence et le bon sens restent de mise lors de la navigation sur le Web.

Il est encore trop tôt pour savoir si Google déploiera cette fonctionnalité à grande échelle. Si le test est concluant, ce badge bleu pourrait devenir un standard de Google Search, contribuant ainsi à créer un environnement en ligne plus sûr et plus fiable.