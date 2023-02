Amazon envisage d’acquérir MX Player

by

Amazon semble être intéressé par l’acquisition de la célèbre plateforme indienne de contenu et de streaming vidéo MX Player. Selon un rapport de TechCrunch, les discussions sont toujours en cours et pourraient ne pas aboutir à un accord. L’accord doit encore être finalisé par le propriétaire de MX Player, Times Internet, et Amazon.

MX Player n’est pas la seule société intéressée par son acquisition. Selon deux sources au fait de la situation, des sociétés de divertissement de premier plan telles que Zee et Sony sont également intéressées par l’acquisition de la société, indique le rapport.

MX Player a été acheté par Times Internet pour 146 millions de dollars en 2018. Depuis l’acquisition, l’appli de divertissement a gagné en popularité en offrant aux utilisateurs un accès gratuit à des chaînes de télévision en direct, à des vidéos courtes, à du contenu original, et plus encore.

L’appli compte actuellement plus de 300 millions d’utilisateurs dans le monde et génère la majorité de ses revenus grâce aux publicités. Par conséquent, la consommation de vidéos ayant explosé, de nombreux acteurs majeurs cherchent à faire des acquisitions.

On dit qu’Amazon envisage de développer son activité de divertissement en Inde. La société a fait une promotion agressive de son abonnement à la plateforme Prime Video, qui est disponible à un prix plus bas pour les étudiants et les utilisateurs de téléphones portables.

Nous devrions obtenir plus d’informations concernant l’acquisition dans les semaines à venir.