Le nouvel iMac sera lancé fin 2023 ou plus tard, pourquoi ce retard ?

De plus en plus de rumeurs et de spéculations entourent le célèbre ordinateur de bureau d’Apple, l’iMac, pour sa mise à niveau de prochaine génération, notamment avec une nouvelle puce pour l’alimenter. Actuellement, c’est la gamme M2 qui alimente les ordinateurs d’Apple, y compris les célèbres M2 Max et M2 Pro qui ont récemment été présentés aux côtés du MacBook Pro 2023.

Cependant, il y a des spéculations maintenant que le nouvel iMac pourrait sauter la puce M2 pour sa sortie fin 2023, et cela pourrait être l’une des raisons derrière le retard sur la mise à jour de cet ordinateur.

Selon la dernière lettre d’information PowerOn de Mark Gurman, l’iMac 2023 arrivera plus tard dans l’année. Il y a beaucoup de spéculations concernant sa mise à niveau de prochaine génération avec la puce M2, et Gurman affirme que cela pourrait ne pas être entièrement le cas.

La production de l’iMac a pris une pause de deux ans avant de sortir son prochain produit, et n’a pas fait partie des sorties d’Apple en 2022, aux côtés de la mise à jour du MacBook Air et du MacBook Pro M2.

En outre, Apple a des plans massifs pour la production de l’iMac plus tard cette année, et il se concentre sur les puces qu’il utiliserait pour alimenter l’appareil.

Pourquoi la mise à jour de l’iMac est-elle si longue ?

Gurman a également précisé que ce ne serait pas la puce M2 qui alimentera l’iMac de 2023 qui arrivera bientôt, car elle délaissera la puce actuelle au profit de sa prochaine version. Le célèbre analyste a affirmé qu’il y a des indices d’un M3 à venir, et selon les discussions dans l’industrie, Apple envisage d’utiliser le Apple M3 pour alimenter la mise à jour de l’iMac, d’où son retard à le diffuser au monde.

La dernière version de la mise à niveau de l’iMac est sortie en 2021, où elle a présenté les ordinateurs de bureau multicolores donnant une nouvelle option pour les célèbres ordinateurs de bureau de la marque. Il utilise la toute dernière version du M1 pour alimenter ses processus, après avoir abandonné les puces Intel.

Après 2021, il y a eu des spéculations selon lesquelles l’iMac recevra une mise à niveau M2 l’année suivante, mais il n’y a aucun communiqué de la société à ce sujet. D’autres développements concernant l’iMac, notamment des fuites et des spéculations sur un ordinateur de 27 pouces rappelant l’iMac Pro, ont également été arrêtés.

Après deux ans d’attente pour l’ordinateur, il est possible qu’Apple le présente une fois de plus au monde, mais cette fois, il serait doté de la nouvelle version de ses puces de la série M. Il est possible que de légères modifications soient apportées.