Comment intégrer ChatGPT dans Microsoft Word ?

Ghostwriter est un module complémentaire Office qui vous permet d’utiliser directement ChatGPT dans Microsoft Word. Il utilise la clé API d’OpenAI pour interroger ChatGPT et saisir les résultats dans Word. Cela dit, ce n’est pas un module complémentaire gratuit, et vous devez souscrire à un plan payant pour utiliser le service .

ChatGPT permet de faire un grand nombre de choses intéressantes, comme écrire de la musique, déboguer du code, préparer un itinéraire, etc. Il peut également rédiger des essais sur n’importe quel sujet que vous lui proposez. Et comme Microsoft est un investisseur majeur dans OpenAI, le géant de Redmond a intégré le chatbot ChatGPT dans son moteur de recherche Bing.