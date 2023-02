Fitbit dépose un brevet pour un capteur de pression sanguine sur une smartwatch

La technologie de Fitbit pour la mesure de la pression artérielle pourrait être plus proche que nous ne le pensions après avoir déposé un brevet pour un capteur spécial à porter. Le brevet décrit un capteur de pression intégré à l’écran, qui imite un brassard de tensiomètre.

Un brassard traditionnel fonctionne en limitant le flux sanguin dans une artère et en mesurant la force de la fréquence cardiaque par rapport à cette pression. L’idée de Fitbit fonctionne de la même manière, mais avec un panneau sensible à la force, peut-être sur l’écran.

Fitbit parle d’instructions à l’écran qui pourraient guider l’utilisateur sur la force à appuyer, et le capteur PPG renverrait des données sur la fréquence cardiaque. « Un utilisateur applique une pression variable sur ses vaisseaux sanguins tandis qu’un capteur PPG mesure l’amplitude des pulsations du volume sanguin. Le signal PPG résultant et les données de pression associées sont utilisés pour calculer la pression sanguine. Des approches standard pour déterminer la pression sanguine à partir de données oscillométriques peuvent être utilisées », peut-on lire dans le brevet Fitbit.

Cependant, le brevet poursuit en couvrant un large éventail de scénarios sur la manière exacte dont les données de pression pourraient être obtenues.

Il décrit la possibilité d’utiliser un doigt ou de presser le capteur PPG contre d’autres endroits du corps, non spécifiés. Et le brevet évoque également l’utilisation d’autres capteurs : « Dans certains modes de réalisation, un ou plusieurs processeurs sont configurés pour obtenir les données PTT à partir des données du capteur PPG et des données d’un autre capteur ». « Par exemple, l’autre capteur peut être une électrode d’électrocardiogramme, un capteur de phonocardiographie (PCG), un capteur de ballistocardiographie (BCG), un capteur de pléthysmographie par impédance (IPG), un capteur à ultrasons ou un capteur de force », peut-on lire dans le brevet.

Des mises en oeuvre qui existent

Ce n’est pas un secret que Fitbit travaille sur la technologie de la pression artérielle. Nous avons déjà vu des wearables grand public permettant de suivre la pression artérielle, mais aucun n’est tout à fait l’intégration transparente qui nous avait été promise. La Samsung Galaxy Watch 5 peut estimer la pression artérielle, mais doit être régulièrement calibrée sur un brassard.

La Huawei Watch D peut également prendre des mesures, mais utilise un brassard gonflable encombrant dans le bracelet de la montre. Aucune des deux mises en œuvre n’est tout à fait prête pour les porteurs quotidiens de smartwatch.

Fitbit a lancé des études à grande échelle en 2021, en utilisant la Fitbit Sense. Cette étude visait à examiner le lien entre le temps d’arrivée du pouls et la pression artérielle. Il se peut donc que Fitbit n’ait pas besoin d’utiliser des capteurs de pression pour mesurer la pression artérielle et que ce brevet protège simplement une mise en œuvre. Mais, il est intéressant de voir que Fitbit étudie différentes technologies et idées — et j’espère que, quelle que soit la méthode choisie, elle sera soumise à l’approbation de la FDA avant longtemps.