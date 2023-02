Android 14 pourrait vous permettre d’utiliser deux copies de la même application

La prochaine version du système d’exploitation Android de Google pourrait vous permettre d’installer plusieurs instances de la même application grâce à une nouvelle fonction de « clonage d’application ».

Repérée pour la première fois par Mishaal Rahman, cette fonction est intégrée dans la version 1 de l’Android 14 Developer Preview, qui a été publiée cette semaine.

En bref, cette fonctionnalité vous permet d’installer une application Android sur votre appareil puis de « cloner » cette application pour en installer une deuxième copie. Vous pouvez alors vous connecter à chaque instance de l’application en utilisant un compte utilisateur différent, ce qui vous permet de séparer vos profils personnel et professionnel ou de permettre à votre enfant ou à un autre membre de la famille d’accéder à ses données sur votre smartphone ou votre tablette.

Vous pouviez déjà le faire en configurant Android for Work, mais cette fois, vous n’avez pas besoin de configurer un profil professionnel entièrement nouveau sur votre appareil. Vous pouvez simplement cloner l’application ou les applications avec lesquelles vous souhaitez utiliser plusieurs comptes.

Le clonage d’applications n’est pas tout à fait nouveau : certains fabricants de smartphones ont intégré cette fonctionnalité dans leurs versions d’Android et certaines applications tierces offrent une fonctionnalité analogue. Mais, il semble maintenant que Google envisage au moins d’intégrer cette fonctionnalité à Android 14.

Mais ce n’est pas encore chose faite. Rahman note que la fonctionnalité est désactivée par défaut dans Android 14 DP1 et doit être activée en basculant un flag de développeur sur sa position active. Cela pourrait signifier qu’elle n’est pas encore prête pour le prime time… et pourrait ne jamais l’être. Nous ne saurons pas avec certitude si Google prévoit de mettre le clonage d’applications à la disposition de tous avant la sortie de la version stable d’Android 14 cet automne.

À ce stade, il y a également au moins un problème majeur d’interface utilisateur avec la façon dont le clonage d’applications est mis en œuvre dans Android 14 DP1 : les applications clonées ont exactement le même aspect que leurs homologues d’origine dans l’écran d’accueil et le tiroir d’applications. Comme il n’y a pas de moyen facile de différencier l’icône de votre profil personnel de celle de votre profil professionnel, j’imagine qu’il pourrait être un peu trop facile d’envoyer accidentellement un message personnel sur votre compte professionnel ou vice versa. Si Google envisage de généraliser le clonage d’applications, il faut espérer que la société trouvera d’abord une solution à ce problème.

Une autre information intéressante ? Toutes les applications Android ne peuvent pas être clonées à ce stade. Rahman explique que la « liste des applications clonables qui peuvent apparaître… est actuellement codée en dur ».

One thing I forgot to note: though the list of cloneable apps that can appear in Settings > Apps > Cloned apps is currently hardcoded, you might be able to get around that by specifying the user ID of the clone profile when doing ADB/pm install. Unless this is blocked of course. pic.twitter.com/vxQFEYY71z

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 9, 2023