Matter pour les wearables permettra de connecter les appareils de santé

Un protocole commun permettant aux wearables et aux appareils de santé de communiquer entre eux pourrait bien voir le jour, grâce à la puissance de Matter.

Matter est un protocole pour la maison connectée, lancé l’année dernière. Il fournit une norme unique pour la communication des appareils de la maison connectée, permettant aux gens d’acheter des appareils connectés en sachant qu’ils fonctionneront les uns avec les autres de manière transparente.

La CSA est l’organisation à l’origine de Matter, et il s’agit d’une collaboration entre (étonnamment) les plus grands noms de la technologie, dont Apple, Google et Amazon. Elle vient de créer un nouveau groupe de travail consacré aux « wearables » et aux appareils de santé, qu’elle a présenté dans un article de blog.

The Verge a rendu compte de la création du groupe de travail sur la santé et le bien-être, qui est présidé par Aaron Goldmuntz, COO du Center for Medical Interoperability.

« ’Vieillir sur place’ n’est qu’une des nombreuses facettes de la santé et du bien-être global qui nécessite la technologie non seulement pour combler les lacunes anticipées, mais aussi pour identifier de nouvelles façons dont la technologie, et en particulier les dispositifs IoT, peuvent améliorer notre santé et notre bien-être global », peut-on lire dans la publication.

Mais, les objectifs du projet ne se limitent pas à l’intégration du nombre de pas de votre Fitbit dans Apple Santé : il s’agit de connecter les appareils médicaux grand public, qui sont appelés à révolutionner les soins à domicile pour la population vieillissante.

Un réel enjeu

Il s’agit de connecter les appareils médicaux grand public, qui devraient révolutionner les soins à domicile pour les personnes âgées. Cela pourrait créer un système dans lequel un glucomètre continu Abbott pourrait croiser les données avec les données d’activité d’une Apple Watch et les données de pression artérielle d’un autre appareil. En allant plus loin, la détection des chutes sur l’Apple Watch pourrait même déverrouiller la serrure connectée de la porte d’entrée, pour permettre aux services d’urgence d’entrer dans la maison.

Et comme Matter, elle permettra de réaliser des idées et des produits qui n’ont pas encore vu le jour. Jusqu’à présent, le secteur a fonctionné dans un jardin clos, et il est vrai que les enjeux n’étaient pas élevés. Alors que les wearables commencent maintenant à s’attaquer à des changements significatifs et révolutionnaires, il semble que le moment soit venu de commencer à les faire travailler ensemble.