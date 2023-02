GitHub se joint à la frénésie des licenciements, 10% des employés sont concernés

by

Après l’annonce par la société mère Microsoft d’un licenciement massif, c’est au tour de GitHub de rejoindre le club des entreprises technologiques qui réduisent agressivement le nombre de leurs employés.

GitHub va licencier ni plus ni moins que 10 % de ses effectifs, et étant donné que la société comptait environ 3 000 employés, cela signifie que quelque 300 personnes vont être licenciées.

Dans un mémo interne obtenu par Fortune, GitHub explique qu’elle continuera à embaucher à des postes clés, mais qu’en même temps, elle se concentrera sur la restructuration interne pour des opérations plus efficaces.

« Bien que toute notre équipe de direction ait soigneusement délibéré sur cette étape et soit parvenue à un accord, en fin de compte, en tant que PDG, la décision m’appartient. Je reconnais que cela sera difficile pour vous tous, et nous aborderons cette période avec le plus grand respect pour chaque Hubber », a déclaré Thomas Dohmke, PDG de GitHub.

Le licenciement massif n’est pas le seul grand changement qui se produit chez GitHub. L’entreprise abandonne également tous ses bureaux, passant d’une présence physique à une approche à distance uniquement.

D’autres grands changements pour GitHub

En d’autres termes, tous les employés travailleront à distance, et GitHub passera donc à Microsoft Teams pour permettre aux employés de rester productifs et de rester en contact les uns avec les autres. Ce n’est pas nécessairement une surprise étant donné que GitHub est désormais la propriété de Microsoft, même s’il est important de rappeler que le géant du logiciel a promis que GitHub resterait une société indépendante.

Dans une déclaration pour TechCrunch, un porte-parole de GitHub a expliqué que la suppression d’emplois est nécessaire pour protéger l’entreprise à court terme.

« Nous avons annoncé un certain nombre de décisions et de réalignements budgétaires difficiles, mais nécessaires pour protéger la santé de notre entreprise à court terme et nous donner la capacité d’investir dans notre stratégie à long terme. Vous pouvez consulter le message complet de notre PDG aux employés avec des détails supplémentaires sur ces changements ci-dessous », a expliqué le porte-parole.