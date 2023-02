by

La date de sortie de l’Apple Watch Ultra 2 avec écran plus grand est annoncée pour 2024

La prochaine Apple Watch Ultra sera dotée d’un écran légèrement plus grand alimenté par la technologie Micro-LED et arrivera en 2024. C’est en tout cas ce qu’affirme le média taïwanais DigiTimes, qui cite des sources industrielles dans un rapport détaillant la prochaine génération de la smartwatch d’Apple.

L’information s’aligne sur la rumeur du mois dernier de l’analyste Jeff Pu, qui indiquait qu’Apple remplacerait l’OLED par sa propre solution Micro-LED à partir de l’année prochaine.

Cette dernière rumeur va toutefois un peu plus loin, suggérant que l’écran de 1,93 pouce de l’Apple Watch Ultra actuelle sera allongé de 10 %.

Cela signifie que la taille déjà importante du boîtier de l’Ultra pourrait atteindre 50 mm, la mise à niveau de l’écran devant également permettre d’améliorer l’efficacité de la batterie et les ratios de contraste.

Étant donné que la première génération de la Ultra peut actuellement gérer environ deux jours d’autonomie — et que les gammes Garmin Epix 2 et Garmin Marq 2, tout aussi dynamiques, peuvent atteindre plus d’une semaine — cela donnerait potentiellement un énorme coup de pouce à la gamme.

Un cycle annuel ?

Mais ce que cela signifie pour une éventuelle mise à niveau de l’Ultra en 2023 n’est pas clair. Étant donné qu’il ne s’agit encore que d’un produit d’une seule génération, nous n’avons aucun point de référence réel quant au cycle de mise à jour d’Apple.

Il pourrait être comme les smartwatches Series et offrir des mises à niveau incrémentielles chaque année, ou s’avérer plus comme l’Apple Watch SE et se mettre à jour moins fréquemment.

Le temps nous le dira, mais attendez-vous à ce que d’autres rumeurs concernant l’Ultra continuent dans les mois à venir.