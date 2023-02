Le Xiaomi 13 Pro sera lancé dans le monde le 26 février

Il est temps pour le smartphone phare de Xiaomi de sortir de Chine, et Xiaomi a maintenant confirmé qu’il lancera le Xiaomi 13 Pro le 26 février. Le smartphone, qui a été lancé en Chine en décembre 2022, succède au Xiaomi 12 Pro et est livré avec le dernier SoC Snapdragon 8 Gen 2, et bien plus encore. Il s’agit du dernier smartphone de la société qui a été co-conçu avec Leica après la série Xiaomi 12S, qui n’a pas été lancée en dehors de la Chine.

Le Xiaomi 13 Pro sera lancé le 26 février à 16 heures, heure de Paris. Il s’agira également d’un lancement mondial, juste à temps pour le MWC 2023. L’événement sera diffusé en direct sur le site officiel de Xiaomi et sur les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube et Twitter.

Le Xiaomi 13 Pro est différent de son prédécesseur et possède une grande bosse carrée pour la caméra à l’arrière. La construction comprend des pièces en céramique nano-biologique. L’avant dispose d’un écran 2K de 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1900 nits et un support HDR10+. Il y a un support pour jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Il comprend un capteur Sony IMX989 de 1 pouce pour la caméra principale de 50 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif de 50 mégapixels et un objectif ultra-large de 5 mégapixels. Les informations sur Leica comprennent la qualité d’image Leica Native Dual, la science des couleurs de Leica, les filtres Leica, et plus encore.

Le Xiaomi 13 Pro dispose d’une batterie de 4 820 mAh avec une charge rapide de 120 W et une charge inversée également. Il fonctionne sous Android 13 basée sur MIUI 14 et obtient des doubles haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, NFC, et plus de fonctionnalités.

Étant donné que Xiaomi lance habituellement les versions Pro de ses smartphones haut de gamme, il reste à voir si le Xiaomi 13 standard sera également lancé.