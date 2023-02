Netflix étend son dispositif anti-partage de mots de passe, mais pas encore en France

by

Tous ceux qui utilisent le login Netflix de quelqu’un d’autre attendent avec impatience d’en savoir plus sur la possibilité de faire payer davantage leurs amis, d’obtenir leur propre compte ou d’autres mesures plus draconiennes. Aujourd’hui, le service de streaming a présenté ses plans pour quatre pays supplémentaires, mais la France n’en fait pas partie.

Dans un article de blog nous rappelant que plus de 100 millions de foyers partagent des comptes, Netflix a déclaré qu’il mettait en place de nouvelles règles au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Espagne. « Nous nous sommes attachés à donner aux membres un plus grand contrôle sur les personnes qui peuvent accéder à leur compte », a déclaré la société.

Voici ce qu’il en est : les abonnés de ces pays auront la possibilité de payer davantage pour « jusqu’à deux personnes avec lesquelles ils ne vivent pas ». Cela leur permettra d’obtenir un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe, ainsi que des recommandations personnalisées. Il s’agit essentiellement d’un compte subventionné. Il coûtera environ 6 dollars, 8 dollars au Canada, 8 dollars en Nouvelle-Zélande, 4 euros au Portugal et 6 euros en Espagne.

Netflix a déjà utilisé ce système dans 8 pays d’Amérique latine avant de se limiter au Chili, au Pérou et au Costa Rica.

Des sanctions ?

Petit hic : vous ne pouvez ajouter qu’un seul membre supplémentaire avec le plan essentiel limité à 1080p ou deux avec le plan Premium compatible avec 4K.

Cependant, ce que Netflix n’a pas fait, c’est dire ce qu’il ferait si vous ne payiez pas. La société a tout de même tenté d’atténuer l’effet de cette annonce, en ajoutant que vous aurez la possibilité de vous assurer que « tous les membres de votre foyer peuvent utiliser leur compte Netflix », et qu’il sera ainsi plus facile de déterminer qui d’autre pourrait profiter de la situation. Vous pourrez également transférer facilement un profil vers un nouveau compte afin que les recommandations ne disparaissent pas. Et vous pourrez toujours regarder pendant que vous voyagez, sans être considéré comme hors-la-loi.

Le partage de mot de passe était autrefois une caractéristique d’un plan Netflix, et non un bug, car la société célébrait ouvertement sa capacité à se répandre au-delà de ce qui lui apportait réellement des revenus. Mais 100 millions de foyers sont tout simplement devenus trop d’argent qui ne rentre pas dans les caisses. C’est pourquoi, en 2022, elle a commencé à tenter de renverser cette pratique. Netflix a annoncé qu’il prévoyait d’étendre ce plan d’ici la fin du premier trimestre de 2023.