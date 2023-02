Les fans produisent des rendus d’un iPhone 15 Ultra qui a l’air si chic

Le modèle d’iPhone 15 le plus haut de gamme devrait être un énorme pas en avant par rapport à l’iPhone 14 Pro Max et pour refléter ces changements, Apple pourrait l’appeler l’iPhone 15 Ultra. La société utilise déjà ce surnom pour certains produits haut de gamme, notamment l’Apple Watch Ultra. Un artiste a réalisé quelques rendus pour nous montrer à quoi pourrait ressembler le smartphone.

Selon les rumeurs, le futur iPhone 15 Ultra aura des bords incurvés, un châssis en titane et des bords plus fins que l’iPhone 14 Pro Max.

Le designer Jonas Daehnert a réalisé quelques rendus de l’iPhone 15 Ultra, comme l’a souligné 9to5Mac. Il précise que les images ne sont pas basées sur des fuites et qu’il les a créées juste pour le plaisir. Le design est un croisement entre l’iPhone 14 Pro et l’Apple Watch Ultra.

Une rumeur a déjà laissé entendre que la série d’iPhone 15 aura un écran plat de type Apple Watch et des bords incurvés, il n’est donc pas exagéré de supposer que l’iPhone 15 Ultra pourrait avoir certains éléments de la Watch Ultra.

Les rendus, tels qu’ils sont présentés dans cet article, sont magnifiques et envisagent un iPhone 15 Ultra avec un bouton et un port de couleur orange, analogue à celui de l’Apple Watch Ultra, avec des accents orange. Les boutons de volume, de sonnerie et de côté sont plus surélevés que ceux de l’iPhone 14 Pro et l’écran a des bords surélevés et des coins arrondis.

Le début d’un nouveau design ?

Bien qu’il soit peu probable que ce design se concrétise, il est très cool et les petites touches donnent au smartphone plus de personnalité qu’un simple iPhone carré et fade.

Il est fort probable que l’iPhone 15 Ultra soit équipé d’une caméra périscopique avec un zoom optique 6x. Il devrait avoir le fameux A17 Bionic sous le capot et un port USB-C à la place de la prise Lightning. L’appareil pourrait également être doté de boutons solid-state.

Apple travaillerait également sur un modèle ultra-premium pour 2024 qui pourrait être beaucoup plus cher que l’iPhone 14 Pro Max.