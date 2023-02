Google ajoute de nouvelles fonctionnalités pour les véhicules électriques avec Google Maps intégré

Google déploie de nouvelles fonctionnalités pour les véhicules électriques avec Google Maps intégré, a déclaré la société lors de son événement Live from Paris mercredi. Avant d’aborder les nouvelles fonctionnalités, un avertissement : seuls quelques véhicules électriques sont équipés de Google Maps.

Ces fonctionnalités, dont des itérations ont été introduites en novembre dans l’application pour mobile Maps, visent à atténuer les symptômes de l’anxiété liée à l’autonomie pour les conducteurs de véhicules électriques.

Les conducteurs qui utilisent Google Maps sur l’écran d’affichage de leur voiture pourront facilement trouver les stations de recharge à proximité qui disposent de chargeurs d’une capacité de 150 kilowatts ou plus pour une charge plus rapide. De plus, pour tout trajet nécessitant un arrêt pour recharger un véhicule électrique, Maps suggérera le meilleur arrêt en fonction de facteurs tels que le trafic actuel, le niveau de charge du véhicule et la quantité d’énergie qu’il s’attend à voir consommer par le véhicule.

Google Maps indiquera également si des lieux comme les supermarchés disposent de stations de recharge sur place. Ainsi, les conducteurs qui saisissent « Supermarché » dans la barre de recherche verront que certains marchés comportent une petite icône de borne de recharge sous l’adresse et à côté du classement du marché.

Google a indiqué que toutes les nouvelles fonctionnalités destinées aux véhicules électriques commenceront à être déployées dans les mois à venir. Les nouvelles fonctionnalités de Maps pour les VE interviennent trois mois après que Google ait ajouté des filtres à l’application pour smartphone concernant les stations de recharge rapide et la compatibilité des prises pour les véhicules électriques.

Polestar, Volvo, General Motors et Renault figurent parmi les constructeurs automobiles dont les véhicules sont équipés de Google. Au début de l’année, Google a annoncé qu’il allait déployer une nouvelle version haute définition de Maps pour les voitures, en commençant par la Volvo EX90 et la Polestar 3.

Lors de l’événement, Google a également révélé des mises à jour de Maps sur les smartphones, notamment l’extension de Live View et Indoor Live view, qui utilise la caméra du téléphone et des éléments de réalité augmentée pour superposer des directives telles que des flèches et des marqueurs de distance sur le monde réel.

Aucune de ces nouvelles fonctionnalités ne change nécessairement la donne, mais ensemble, elles devraient faciliter la recherche de bornes de recharge.