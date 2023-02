Seul 0,2 % des utilisateurs basés aux États-Unis se sont abonnés à Twitter Blue en janvier 2023

Les abonnés à Twitter Blue semblent être moins nombreux que ce que l’entreprise prévoyait en 2023. Selon les rapports, un document interne ayant fait l’objet d’une fuite révèle que seul 0,2 % des utilisateurs aux États-Unis paient cet abonnement mensuel.

Avec l’émergence d’autres sites de microblogging comme Mastodon, Elon Musk devra trouver un moyen de rester plus compétitif dans le secteur des réseaux sociaux.

Selon un rapport de The Information, environ 180 000 personnes utilisent Twitter Blue à la mi-janvier 2023. Cela signifie qu’il n’y a que 0,2 % des utilisateurs qui sont abonnés à ce service à 8 dollars chaque mois.

Pour ceux qui ne connaissent pas cet abonnement, il permet d’accéder à plusieurs fonctionnalités de personnalisation, d’annuler et de modifier des tweets, etc. C’est aussi la raison pour laquelle on voit des coches bleues partout sur la plateforme. L’abonnement vient seulement d’être lancé en France, et vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires dans cet article.

Le document indique également que Twitter Blue ne génère que plus de 2,3 millions de dollars par mois pour l’entreprise. Musk aurait dit aux employés de Twitter qu’il souhaitait que la moitié des revenus de l’entreprise proviennent des abonnements. Toutefois, au rythme actuel, Twitter Blue ne rapportera que 27,8 millions de dollars par an, ce qui est très loin de la moitié des 4,4 milliards de dollars de revenus de la société en 2022. Pour augmenter les revenus des abonnements, Musk envisagerait d’ajouter un niveau d’adhésion plus élevé qui permettrait aux utilisateurs de naviguer sur le site sans publicité.

Twitter prévoit de faire payer 1 000 dollars par mois aux entreprises

Selon un autre rapport de Gizmodo, Twitter envisage également de facturer 1 000 dollars par mois aux entreprises pour obtenir une coche dorée. Ce service pourrait être la solution de l’entreprise pour attirer davantage d’annonceurs sur la plateforme. Cela pourrait également être un moyen efficace pour les entreprises de monétiser leurs publications sur le site.

Si le contenu du document qui a fait l’objet d’une fuite est vrai, alors Musk est certainement en train de réfléchir à des moyens de sauver Twitter d’une éventuelle faillite.

Pour l’instant, ni Musk ni aucun responsable de Twitter n’ont encore divulgué d’informations à ce sujet.

Les utilisateurs de Twitter passent-ils lentement à Mastodon ?

De plus en plus de développeurs de clients Twitter explorent Mastodon. Après avoir quitté définitivement la plateforme, de nombreuses personnes pensent que ce nouveau site alternatif sert le même objectif que la populaire application bleue.

Bien que des rapports précédents aient affirmé que Mastodon serait un bon remplacement de Twitter à l’avenir, cela ne signifie pas qu’il serait une destination de choix pour les anciens utilisateurs de Twitter. En effet, le nombre d’utilisateurs actifs de Mastodon est en baisse depuis fin janvier. De 1,8 million le 2 janvier, il est tombé à 1,4 million le 31 janvier.

Même si la plateforme a ajouté davantage de serveurs, la population des utilisateurs actifs de Mastodon semble s’être effondrée, selon les derniers chiffres.

La chute soudaine du nombre d’utilisateurs pourrait être attribuée aux perturbations survenues sur les serveurs. Depuis l’arrivée d’un afflux de nouveaux venus sur Mastodon, les administrateurs ont du mal à assurer la stabilité de la plateforme pour tous. Les nouveaux utilisateurs auraient des difficultés à comprendre son interface utilisateur.