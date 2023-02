La rumeur veut que l’iPhone 15 Ultra soit doté d’un écran ultra-lumineux de 2 500 nits

by

L’un des points forts de la gamme iPhone 14 de l’année dernière était sans aucun doute l’écran, surtout lorsqu’il s’agit des modèles haut de gamme iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Tous deux ont été équipés d’une version améliorée de la technologie ProMotion (c’est-à-dire d’un taux de rafraîchissement adaptatif), qui a facilité la fonctionnalité Always On Display pour la première fois dans l’histoire de l’iPhone.

Une autre mise à niveau moins importante a pris la forme d’une augmentation des niveaux de luminosité maximale. La limite supérieure de cette dernière a atteint le chiffre record de 2000 nits sur les modèles Pro. Apparemment, ce chiffre pourrait encore augmenter avec l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max de l’année prochaine, qui, selon les rumeurs, serait baptisé iPhone 15 Ultra.

Cette information est basée sur une fuite provenant de ShrimpApplePro, qui a ensuite été couverte par Apple Insider dans un article dédié. Selon la source, l’iPhone 15 Pro Max, ou iPhone 15 Ultra, pourrait être équipé d’un panneau avec un niveau de luminosité maximal de 2500 nits, qui est en cours de développement par Samsung.

Potentially will be on iPhone 15 Pro Max … https://t.co/PgCMBDF61K —ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) February 7, 2023

L’amélioration pourrait être limitée à l’iPhone 15 Ultra haut de gamme, car Apple travaillerait sur des moyens de différencier davantage les modèles d’iPhone et de creuser l’écart entre les variantes haut de gamme de 6,1 et 6,7 pouces.

Néanmoins, cette information doit être prise avec des pincettes, étant donné les antécédents mitigés de la source. En outre, il reste encore beaucoup de temps avant septembre 2023, date à laquelle l’iPhone 15 fera probablement ses débuts.

Aucun intérêt ?

Pour référence, les 2000 nits maximum actuels de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max ne sont pas remis en question, car même le Galaxy S23 Ultra de cette année a un écran plus faible.

Il convient toutefois de noter que, dans des circonstances normales, les écrans des modèles 14 Pro atteignent rarement le niveau maximal de luminosité. Il faut une exposition à la lumière directe et des conditions météorologiques particulièrement ensoleillées pour que cela se produise.