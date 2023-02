Google va bientôt flouter par défaut les images de résultats de recherche explicites

Aujourd’hui, c’est la Journée pour un Internet plus sûr. C’est donc le moment idéal pour Google d’annoncer qu’elle va activer un nouveau paramètre SafeSearch par défaut pour tous les utilisateurs dans les mois à venir. Ce nouveau paramètre permettra de flouter automatiquement les images explicites dans l’application de recherche Google. Le filtre sera le nouveau paramètre par défaut pour les utilisateurs qui n’ont pas déjà activé SafeSearch.

Google précise que « lorsque SafeSearch est activé, il permet de masquer les contenus explicites dans les recherches. Lorsque SafeSearch est désactivé, vous verrez les résultats les plus pertinents pour votre recherche, qui peuvent inclure du contenu explicite comme des images de violence ». Le contenu explicite comprend la pornographie, la violence et les images pouvant être « gores ». En d’autres termes, ce contenu n’est pas ce que vous voulez que vos enfants regardent et si vous avez l’estomac sensible, vous pourriez ne pas vouloir les voir non plus.

Si vous n’êtes pas sûr de la façon dont vous avez réglé le paramètre SafeSearch, rendez-vous dans l’application Google et cliquez sur la photo de votre profil dans le coin supérieur droit. De là, accédez à Paramètres > SafeSearch et vérifiez le paramètre à bascule.

Même ceux qui ont désactivé le filtre SafeSearch verront bientôt le filtre de flou activé par défaut. Par conséquent, si un utilisateur tombe sur une image explicite dans un résultat de recherche, telle que de la pornographie, de la violence ou du sang, l’image sera automatiquement floutée. Ceux qui souhaitent visualiser l’image auront la possibilité d’appuyer sur le bouton « Afficher l’image ». En cliquant sur le bouton « gérer les paramètres », les utilisateurs pourront ajuster ou désactiver le filtre.

Par exemple, sous « Gérer les paramètres », l’option « Filtre » permet de flouter les images explicites, tandis que l’option « Désactiver » permet de désactiver le filtre et de voir les images explicites. SafeSearch ne fonctionnera qu’avec les résultats de recherche de Google et ne bloquera ni ne floutera les images explicites trouvées sur d’autres moteurs de recherche ou applications et sites Web. L’accent est toutefois mis sur les enfants. Depuis août 2021, Google a activé SafeSearch par défaut pour les utilisateurs de moins de 18 ans.

Uniquement disponible sur la recherche Google

L’activation par défaut du paramètre de floutage pour tous les utilisateurs permet de s’assurer que les enfants et les adolescents qui ne se sont pas connectés à Google (ce qui signifie que le filtre peut ne pas être activé même s’ils ont moins de 18 ans) ne regardent pas d’images explicites. Cela permet également à ceux qui ne sont pas au courant de la nouvelle fonctionnalité de se rendre compte qu’elle existe. Là encore, les adultes qui ne souhaitent pas que le filtre soit activé peuvent le désactiver en suivant les instructions susmentionnées.

Et dans les situations où le contenu explicite n’était pas censé être gore, Google utilise l’IA pour aider à trouver ces images et les supprimer même si SafeSearch est désactivé. Google n’a pas précisé quand la nouvelle fonctionnalité de floutage sera déployée pour les utilisateurs de la recherche Google.

Google rend également l’application Google plus sûre dans iOS. Alors qu’elle propose déjà un mode de navigation privée pour les utilisateurs d’iPhone et qu’elle leur permet de supprimer les 15 dernières minutes d’historique de recherche, une protection supplémentaire arrive. Bientôt, les utilisateurs d’iOS pourront configurer Face ID pour s’assurer que personne d’autre ne peut ouvrir l’application Google sur leur smartphone et voler leurs données.