Huawei aurait testé HarmonyOS 3.1 en interne, et prépare HarmonyOS 4.0

Le dernier smartphone de Huawei à disposer de la version Google Mobile Services d’Android était le Huawei P30 Pro sorti en mars 2019. Interdis d’utiliser les logiciels et les applications de Google par le ministère du Commerce américain en raison de problèmes de sécurité, Huawei a développé son propre système d’exploitation appelé HarmonyOS. Il a d’abord été utilisé sur un smartphone Huawei avec la série Mate 40 et le Mate X2 pliable. Finalement, Huawei Mobile Services a également été lancé en 2019 et comprend la vitrine d’applications AppGallery de la société.

Gizchina rapporte que, selon un blogueur tech anonyme, Huawei est actuellement en train de tester HarmonyOS 3.1 en interne. La version 3.0 du système d’exploitation a été préinstallée sur la gamme Mate 50, qui a reçu un accueil chaleureux dans le pays l’année dernière. La dernière rumeur indique que la nouvelle version élimine certains bugs tout en améliorant la stabilité du système. Le rapport indique également que Huawei n’a pas de plans en place pour mettre à jour les smartphones récemment sortis avec HarmonyOS 3.0.

La version HarmonyOS 3.1 sera publiée en mars 2023, selon le calendrier de publication de Huawei. Par conséquent, la série Huawei P60 avec HarmonyOS 3.1 est susceptible de sortir en mars.

Et, il n’est pas trop tôt pour penser à la version 4.0 de HarmonyOS. Le rapport indique que la prochaine version majeure du système d’exploitation, HarmonyOS 4.0, comprendra quelques nouveaux designs ainsi que quelques nouvelles fonctionnalités. Alors que les smartphones équipés de HarmonyOS ne représentent que 2 % des smartphones dans le monde, cela suffit à faire du système d’exploitation interne de Huawei la troisième plus grande plateforme de smartphones dans le monde après Android et iOS.

Malgré les interdictions américaines, Huawei s’en sort (pour le moment)

Ainsi, malgré les multiples interdictions des États-Unis, le fabricant chinois n’a peut-être pas prospéré comme il l’a fait par le passé, mais il ne s’est pas endormi sur ses lauriers.

Et le Mate 50 de Huawei présentait quelques innovations, notamment le mode batterie d’urgence qui, même s’il restait 1 % d’autonomie, permettait aux utilisateurs de passer des appels pendant 12 minutes, d’envoyer des messages et de rester en veille pendant trois heures. Le Mate 50 Pro est devenu seulement le smartphone combiné à proposer un appareil photo avec une ouverture variable.

Maintenant que les États-Unis ont interdit à Huawei de recevoir les puces Snapdragon de Qualcomm, réservées à la 4G, la pérennité de l’entreprise dans le secteur des smartphones dépendra de l’obtention par Huawei d’un brevet pour une nouvelle source de lumière qu’elle a créée pour les machines de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV) utilisées pour graver des motifs de circuits extrêmement fins sur des plaquettes de silicium. Ce procédé est crucial pour la production de puces de pointe. Une entreprise de Ditch, ASML, fabrique ces machines et il lui est interdit de les expédier en Chine.

Si Huawei obtient le brevet qu’elle a demandé et contribue à créer sa propre machine EUV, l’entreprise disposera de tout ce dont elle a besoin. HarmonyOS, Huawei Mobile Services, l’AppGallery, et même des puces de pointe. Certaines questions se posent. Que fera Huawei pour les puces si elle n’obtient pas le brevet ? Et même si elle l’obtient, il faudra peut-être plusieurs années avant qu’une autre machine EUV soit construite pour une fonderie chinoise.