Elon Musk prétend avoir sauvé Twitter de la faillite

Elon Musk, PDG de Twitter, qui reste l’un des hommes les plus riches du monde, affirme aujourd’hui que l’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars était opportun, car il a permis de sauver la société de la faillite, et qu’elle est « maintenant en train d’atteindre l’équilibre ».

Répondant à un tweet du Wall Street Journal, Musk a écrit : « Les trois derniers mois ont été extrêmement difficiles, car il a fallu sauver Twitter de la faillite tout en remplissant des tâches essentielles pour Tesla et SpaceX. Je ne souhaite cette souffrance à personne. Twitter a encore des défis à relever, mais la tendance est maintenant au retour à l’équilibre si nous continuons à le faire. Le soutien du public est très apprécié ! ».

Last 3 months were extremely tough, as had to save Twitter from bankruptcy, while fulfilling essential Tesla & SpaceX duties. Wouldn’t wish that pain on anyone.

Twitter still has challenges, but is now trending to breakeven if we keep at it. Public support is much appreciated!

—Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2023