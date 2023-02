Les livraisons mondiales de tablettes diminuent de 3,3 % en glissement annuel en 2022

L’International Data Corporation (IDC) a publié le rapport sur les livraisons mondiales de tablettes et de Chromebook pour le quatrième trimestre 2022 ainsi que pour l’année entière.

Selon le rapport, le marché mondial des tablettes a expédié un total de 45,7 millions d’unités au cours du quatrième trimestre 2022, soit une croissance de 0,3 % en glissement annuel. Pour l’ensemble de l’année, le marché a expédié 162,8 millions d’unités, en baisse de 3,3 % en glissement annuel, ce qui met fin à deux années de croissance solide. Les Chromebooks, quant à eux, ont diminué de 24,3 % en glissement annuel au cours du quatrième trimestre 2022 et de 48 % pour l’ensemble de l’année 2022.

Sans surprise, Apple a dominé le marché des tablettes en termes d’appareils livrés au quatrième trimestre 2022 et sur l’ensemble de l’année 2022. Au cours du quatrième trimestre de 2022, Apple a expédié 22,5 millions d’unités, ce qui représente une croissance de 28,8 %, et sur l’ensemble de l’année, elle a expédié 61,8 millions d’unités, ce qui représente une croissance de 7 % en glissement annuel.

Samsung arrive en 2e position avec 7,7 millions d’unités expédiées au 4e trimestre 2022, et 30,3 millions d’unités expédiées en 2022. Amazon a pris la troisième place avec 2,5 millions d’unités expédiées au cours du T4 2022, et 16 millions d’unités expédiées en 2022.

Vient ensuite Lenovo, qui expédie 11,6 millions d’unités en 2022, puis Huawei, qui expédie 9,1 millions d’unités en 2022. Lenovo, en particulier, a connu une baisse de 34,6 % en glissement annuel pendant toute l’année 2022.

Livraisons mondiales de Chromebook en 2022

En ce qui concerne les Chromebook, Acer a mené le marché avec 4,2 millions d’unités expédiées et une baisse de 33,8 % par rapport à l’année précédente. Dell a expédié 4,1 millions d’unités avec une baisse de 24,3 %, et Lenovo les suit avec 3,7 millions d’unités expédiées et une baisse massive de 54,4 % par rapport à l’année précédente. HP est relégué à la 4e place avec un total de 3,5 millions d’unités livrées et un déclin massif de 65,6 % par rapport à l’année précédente en 2022.

L’ensemble du marché a connu des baisses généralisées au cours du quatrième trimestre 2022. HP, qui a pris la première place, a expédié 1,0 million d’unités au quatrième trimestre 2022, ce qui représente une croissance de 116,7 % par rapport à l’année précédente, suivi par Acer, qui a expédié 0,7 million d’unités, avec une baisse de 43,4 % par rapport à l’année précédente. Lenovo arrive en troisième position avec 0,5 million d’unités expédiées et une baisse de 24,6 % par rapport à l’année précédente.