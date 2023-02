Telegram permet de créer des photos de profil, de traduire des conversations entières, et bien d’autres

Les emojis et les autocollants sont désormais organisés en catégories comme 👍 ❤️ ou 💤 dans le panneau et lors de la sélection de réactions ou de statuts. Prévisualisez les emojis en les maintenant pour zoomer avant de les envoyer.

Les membres Premium peuvent désormais traduire des discussions , groupes et chaînes entiers en temps réel en appuyant sur la barre « Traduire » en haut de l’écran. Le menu des options vous permet de masquer la barre et de contrôler les langues qui sont traduites.

Plus tôt, la société a présenté une mise à jour de Telegram qui apporte des médias cachés, des photos de profil pour vos contacts, et d’autres nouvelles fonctionnalités également.

La populaire application de chat Telegram a été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités telles qu’un créateur de photos de profil, la traduction de discussions, les catégories d’emojis et plus encore.