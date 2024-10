Accueil » Samsung étend son écosystème SmartThings pour une expérience plus intelligente et durable

La plateforme SmartThings de Samsung continue de se développer, avec plus de 350 millions d’abonnés et plus de 350 partenaires « Works with SmartThings » qui proposent des appareils connectés compatibles. Lors de la Samsung Developers Conference 2024 à San Jose, en Californie, Samsung a dévoilé une nouvelle fonctionnalité majeure pour SmartThings : Home Insight.

Home Insight analyse en temps réel les habitudes d’utilisation, les données utilisateur, l’historique des appareils et les statistiques des appareils connectés de la maison pour fournir des recommandations personnalisées et optimiser votre consommation d’énergie. Par exemple, Home Insight peut vous rappeler d’éteindre les appareils inactifs lorsque vous êtes au bureau ou d’éteindre les lumières pendant la journée.

Le widget Home Insight, également disponible sur la nouvelle Galaxy Tab S10 de Samsung, permet de gérer facilement toutes les fonctionnalités d’Home Insight et de transformer votre tablette en un véritable tableau de bord pour votre maison connectée.

Un partenariat avec Kohler pour une gestion intelligente de l’eau

Samsung a également annoncé un partenariat entre SmartThings et Kohler. Cette intégration permettra aux utilisateurs de surveiller et de réduire leur consommation d’eau grâce à des pommes de douche et des robinets intelligents.

Les douches connectées Anthem de Kohler peuvent être commandées à l’aide de contrôleurs physiques montés à l’intérieur des douches ou dans une salle de bain à l’aide de l’application Kohler Konnect sur un smartphone ou grâce aux intégrations existantes avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Home Ce nouveau partenariat élargira les options de contrôle à distance pour les installations Anthem à l’application SmartThings fonctionnant sur les téléviseurs connectés, les hubs et les appareils mobiles Samsung Il permettra également d’intégrer les douches connectées dans des routines automatisées.

Malheureusement pour les personnes qui rêvent de pouvoir allumer leur douche depuis leur réfrigérateur, les douches Anthem de Kohler coûtent des milliers d’euros rien que pour le matériel, sans compter l’installation, la plomberie, l’électricité ou les travaux de carrelage. Cela limite quelque peu l’impact du partenariat, ainsi que la possibilité de faire une farce à ses colocataires en changeant la température de la douche depuis l’autre côté de la maison pendant qu’ils l’utilisent

De futurs partenariats

Samsung a également mis en lumière de nouveaux partenariats pour élargir la gamme d’appareils compatibles avec SmartThings. L’entreprise s’est associée aux développeurs de clés intelligentes Schlage et Agara pour intégrer la fonction SmartThings Door Lock à la clé numérique Samsung Wallet l’année prochaine.

Avec Home Insight et ses nouveaux partenariats, Samsung renforce son écosystème SmartThings et offre une expérience de maison connectée toujours plus intelligente, efficiente et personnalisée.