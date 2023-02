Le Vivo X90 Pro est attendu dans le monde entier pour défier le Galaxy S23

Après un lancement en Chine à la fin de l’année dernière, le Vivo X90 Pro met maintenant les voiles et se dirige vers la France et d’autres régions d’Europe. Bien que nous n’ayons pas encore de date de sortie exacte, cette annonce mondiale suggère que le smartphone arrive très bientôt, et nous savons à peu près tout le reste à son sujet.

Les points forts du Vivo X90 Pro comprennent un capteur de caméra de 50 mégapixels f/1,75 de 1 pouce, ce qui est une taille plus grande que ce que vous trouverez sur la plupart des smartphones et peut lui donner un avantage photographique. Cet appareil est doté d’un système de stabilisation optique de l’image (OIS), et il est rejoint par un capteur photo de 50 mégapixels f/1,6 pour le portrait avec zoom optique 2x et OIS, et un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels à ouverture f/2,0.

Il y a également une caméra de 32 mégapixels à l’avant et les caméras sont toutes soutenues par une collaboration continue avec les spécialistes de l’optique Zeiss, ainsi que la puce d’imagerie V2 propre à l’entreprise ; ce qui améliore collectivement les compétences du smartphone en matière de photographie de nuit et d’astrophotographie, entre autres choses.

En dehors des caméras, le Vivo X90 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution de 2 800 x 1 260 pixels, une batterie de 4 870 mAh avec une charge rapide de 120 W (ou 50 W en mode sans fil), une construction résistante à l’eau, un chipset MediaTek Dimensity 9200, un dos en cuir végétal noir, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Ce sont toutes des spécifications impressionnantes, qui pourraient le voir être une véritable alternative au Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, ou même potentiellement au Galaxy S23 Ultra, étant donné le matériel de caméra. Le chipset du Vivo n’est pas tout à fait aussi bon et l’écran n’est pas aussi haute résolution que celui du S23 Ultra, mais ce sont à peu près les seuls maillons faibles sur le papier.

Une annonce dans quelques minutes ?

Bien sûr, beaucoup de choses vont dépendre du prix et nous ne le savons pas encore, mais pour référence, il coûte 4 999 MYR en Malaisie, ce qui se convertit en environ 1 074 euros, bien que, comme toujours, la conversion exacte n’est pas juste.

Nous devrions connaître le prix et la date de sortie bientôt, car au moment d’écrire ces lignes, il y a un compte à rebours sur le site de Vivo, qui se termine à 17 h 30 aujourd’hui (3 février).