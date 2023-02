Sergey Brin se remet à coder chez Google pour répondre à ChatGPT

Après des années d’absence, Sergey Brin est de retour chez Google et vient de soumettre sa première code request. C’est la première fois depuis qu’il a cédé les pleins pouvoirs au PDG de Google, Sundar Pichai, avec Larry Page en 2019.

Google se démène pour trouver une réponse à ChatGPT et aux autres technologies d’IA conversationnelle, que beaucoup considèrent comme une menace existentielle pour l’activité de recherche de l’entreprise. Le PDG Sundar Pichai a émis un « code rouge », réorganisant la main-d’œuvre dans le but de trouver une réponse. La société a également rappelé Larry Page et Sergey Brin pour les aider à réfléchir et à trouver des solutions.

Selon Forbes, il semblerait que Brin commence à se sentir à l’aise dans ses anciens locaux et a soumis sa première code request depuis son retour. Il s’agissait d’une simple modification de deux lignes pour ajouter son nom d’utilisateur à un fichier de configuration.

Selon des sources, la demande était liée à LaMDA, le chatbot de Google alimenté par l’IA pour les applications conversationnelles en langage naturel. Ce projet a été annoncé en 2021, mais l’entreprise lui a récemment accordé une attention accrue en raison de la concurrence imminente de la popularité croissante de ChatGPT d’OpenAI.

L’émergence d’un véritable concurrent a contraint Sundar Pichai, PDG de Google, à solliciter l’aide des cofondateurs Larry Page et Sergey Brin pour consolider la position de leader de l’entreprise sur le marché des systèmes d’IA.

Une aide bienvenue ?

Il semble que les employés soient impatients de travailler avec Brin, la source de Forbes affirmant que plusieurs dizaines d’ingénieurs ont approuvé la code request, y compris certains en dehors de l’équipe.

Cependant, tous les employés de Google n’ont pas apprécié. « Réparez d’abord Google » — a déclaré l’un d’entre eux dans les commentaires. Et un autre a écrit : « Parlez-nous au moins », suggérant la distance avec les cofondateurs de l’entreprise au fil des ans.