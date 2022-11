Voici le Vivo X90 Pro+ avec un Snapdragon 8 Gen 2 et une puissante caméra

Vivo a finalement présenté sa série phare X90 en Chine. Le Vivo X90, le X90 Pro et le X90 Pro+ sont les premiers à être équipés du tout dernier SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et du MediaTek Dimensity 9200 et sont livrés avec des caméras ZEISS, une recharge rapide de 120W et bien plus encore.

Le nouveau Vivo X90 Pro+ est la dernière itération de l’une des séries de smartphones avec une caméra les plus intéressantes et il est tout aussi innovant. C’est vraiment l’un des flagships les plus attrayants du moment. La principale star du spectacle est un capteur principal Sony de 1 pouce, bien plus grand que celui de l’iPhone 14 Pro Max ou du Galaxy S22 Ultra. Il suffit de regarder ce chiffre : la surface photosensible du nouveau capteur est 77 % plus grande que celle du capteur 1/1,3 pouce de son prédécesseur (et de la plupart des autres appareils phares grand public).

Et si Vivo n’est pas la première entreprise à utiliser ce capteur, elle l’a perfectionné, à tel point que l’entreprise est en mesure d’affirmer que ce capteur photo est le « roi des capteurs d’un pouce ».

Vivo X90 Pro+ : spécifications et caractéristiques

Le Vivo X90 Pro+ ressemble à la série X80 et possède une grande bosse circulaire qui dépasse légèrement pour la caméra arrière. Il présente un design de halo en acier inoxydable, inspiré du soleil levant. Les caméras portent la marque ZEISS, comme leurs prédécesseures, et prennent en charge des fonctions telles que Zeiss Flare Portrait, Zeiss T*, etc. Il y a également la nouvelle puce V2 à bord pour le HDR adaptatif, une meilleure photographie de nuit, une IA améliorée, et d’autres améliorations.

Le smartphone dispose d’une caméra principale Sony IMX989 de 1 pouce de 50 mégapixels pour une surface photosensible augmentée de 77 %, d’un objectif ultra-large de 114 degrés de 48 mégapixels et d’un objectif portrait de 50 mégapixels avec une longueur focale de 50 mm, et d’un objectif périscope de 64 mégapixels. La caméra frontale est de 32 mégapixels. Le X90 Pro+ prend en charge les vidéos 8K à 30 images par seconde, la science des couleurs Zeiss Natural Color et Vivo Vivid Color, le bokeh de style cinématographique ZEISS, un zoom jusqu’à 100x, la photographie d’étoiles à main levée et d’autres fonctions de l’appareil.

Bien sûr, on peut longuement parler des caractéristiques, mais voici quelques échantillons de caméras que Vivo a montrés aux médias pour illustrer ce dont ce nouveau smartphone est réellement capable :

Sous le capot, on retrouve le chipset Snapdragon 8 Gen 2 avec le GPU Adreno 740. Avec cela, le Vivo X90 Pro+ est devenu le premier smartphone Snapdragon 8 Gen 2. Il est couplé avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. À l’avant, on trouve un écran Samsung E6 AMOLED 2 K LTPO 4.0 de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une gradation PWM de 1440 Hz, une luminosité maximale de 1800 nits et Dolby Vision.

L’appareil est doté d’une batterie d’une capacité de 4 700 mAh avec une charge rapide filaire de 80 W et sans fil de 50 W. Il fonctionne sous OriginOS 3.0, basé sur Android 13. Les détails supplémentaires incluent la 5 G, un capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran, la reconnaissance faciale, le refroidissement Twin Icefield, la version 5.3 du Bluetooth, le NFC, le Wi-Fi 6, la norme IP68, et plus encore. Il est disponible dans les coloris rouge et noir.

Vivo X90 Pro : spécifications et caractéristiques

Le Vivo X90 Pro a le même design que le X90 Pro+ et est disponible en rouge et noir. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une gradation PWM de 2160 Hz et la prise en charge de la protection oculaire Q9 Super Retina, ce qui en fait le premier smartphone au monde à en bénéficier.

Il est alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 9200, qui prend en charge des fonctionnalités telles que le ray tracing matériel. Il est accompagné du GPU Immortalis G715, d’une mémoire vive de 12 Go et d’une capacité de stockage UFS 4.0 pouvant atteindre 512 Go. La caméra comprend un capteur photo principal Zeiss 1 pouce T* de 50 mégapixels, un objectif portrait de 50 mégapixels et un objectif ultra-large de 12 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 32 mégapixels.

Le smartphone tire son jus d’une batterie de 4 870 mAh, qui prend en charge la charge rapide de 120 W. Il fonctionne sous OriginOS 3.0, basé sur Android 13. Il comprend un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, des doubles haut-parleurs stéréo, un support 5G, un indice IP68, et plus encore.

Vivo X90 : spécifications et caractéristiques

Le X90 est une variante légèrement allégée des modèles X90 Pro. Bien qu’il soit livré avec le même écran et le même chipset que le Vivo X90 Pro, il y a quelques différences. Par exemple, le Vivo X90 est équipé d’une caméra principale à spectre bionique VCS de 50 mégapixels, d’un objectif portrait de 12 mégapixels et d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels. Il y a une caméra frontale de 32 mégapixels.

Il dispose également d’une batterie plus petite de 4 810 mAh avec un support de la charge rapide de 120 W. De plus, il est doté d’un indice de protection IP54. D’autres détails incluent la prise en charge de la 5G, un capteur d’empreintes digitales à l’écran, le NFC, et plus encore. Il fonctionne sous OriginOS 3.0, basé sur Android 13. Le smartphone est disponible dans les coloris rouge, noir et bleu.

Prix et disponibilité

La série Vivo X90 est proposée à partir de 3 699 CNY (~ 505 euros) et sera disponible à partir du 28 novembre en Chine.