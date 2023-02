Google pourrait bientôt permettre aux utilisateurs de transformer leurs smartphones Android en webcams

Il est déjà possible de transformer son smartphone en webcam à l’aide d’applications tierces (et même d’attacher une caméra web play-and-plug à un smartphone Android) mais cela pourrait bientôt devenir une fonctionnalité officielle pour Android. À l’instar de la fonction Continuité de caméra d’Apple, Android pourrait bientôt avoir la possibilité de transformer un smartphone en webcam, comme le suggère un code récent dans l’Android Open Source Project (AOSP).

Comme l’a découvert l’analyste Mishaal Rahman, la fonctionnalité « DeviceAsWebcam » est mentionnée dans le code du projet AOSP. Cette fonction permettra aux utilisateurs de convertir leurs smartphones Android en caméra Web sans avoir besoin d’une application tierce.

Android is adding a new “DeviceAsWebcam” service that “turns an android device into a

webcam.” Specifically, Android devices that support the standard UVC (USB video class) gadget mode will be able to send video data that hosts can read from/dev/video* nodes. pic.twitter.com/oOgIqr1KkE

– Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 2, 2023