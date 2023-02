La première image du Xperia 1 V pourrait nous donner un aperçu du prochain fleuron de Sony

En plus de l’image, il est également suggéré que Sony prévoit d’annoncer le Xperia 1 V au MWC Barcelone 2023 . L’événement est prévu pour commencer le 27 février et durer jusqu’au 2 mars. Nous n’aurons donc peut-être pas à attendre longtemps pour une révélation complète.

Il semble également que Sony ait déplacé le flash LED à l’intérieur de la bosse, au lieu de l’avoir à l’extérieur comme dans le Xperia 1 IV. En tout cas, quelque chose semble avoir été ajouté aussi, car il y a ce qui semble être un trou de microphone sur le bloc de la caméra . Nous avons déjà vu cela sur le Sony Xperia Pro-I également, où il est destiné à un parfait enregistrement de la parole. Cela suggère que s’il s’agit vraiment du Sony Xperia 1 V, il pourrait être encore plus axé sur la niche et la création professionnelle que le Sony Xperia 1 IV.

Si vous regardez de près la bosse de la caméra, vous remarquerez que cet appareil semble être dépourvu de la caméra ToF du Xperia 1 IV et du capteur IR RVB . S’il s’agit bien du Xperia 1 V, alors le prochain fleuron de Sony pourrait ne comporter que trois capteurs. Les changements apportés à ces caméras — qui semblent avoir des objectifs plus grands cette année — sont susceptibles d’être pour le mieux, et ce ne sont pas les seuls changements potentiellement positifs.