Dashlane dévoile son code source sur GitHub

La populaire société de gestion de mots de passe, Dashlane, a récemment pris plusieurs mesures pour être plus transparente sur sa plateforme, notamment en mettant le code source de son application mobile sur GitHub pour une consultation publique.

Selon TechCrunch, Dashlane a initialement déclaré qu’elle prévoyait de rendre l’ensemble de sa base de code « entièrement open source », mais ce n’est pas le cas, du moins pas encore. Pour l’instant, Dashlane a publié ouvertement le code source de son application mobile pour Android et iOS, ainsi que la base de code pour les applications Apple Watch et Mac. Puis, à l’avenir, nous pourrions également voir le code de l’extension Web publié.

Comme vous pouvez l’imaginer, l’incertitude règne autour des gestionnaires de mots de passe ces derniers temps, en particulier avec l’interminable scandale LastPass. Et bien que nous ne soyons pas sûrs que Dashlane offre le code source en réponse à cette situation, c’est toujours quelque chose que de nombreux utilisateurs ou entreprises peuvent apprécier.

Alors, pourquoi Dashlane partagerait-il le code source sur GitHub ? Tout d’abord, cela permet au public de jeter un coup d’œil, sans parler des raisons d’audit. De plus, cela donne aux utilisateurs une certaine tranquillité d’esprit. Voici ce que la société a déclaré :

Le principal avantage de rendre ce code public est que n’importe qui peut l’auditer et comprendre comment nous construisons l’application mobile Dashlane. Les clients et les curieux peuvent également explorer les algorithmes et la logique qui sous-tendent les logiciels de gestion des mots de passe en général. En outre, les clients professionnels, ou ceux qui pourraient être intéressés peuvent mieux répondre aux exigences de conformité en étant en mesure d’examiner notre code

De la transparence

Faire preuve de transparence permet de renforcer la confiance des clients. De plus, cela pourrait aider l’entreprise à résoudre des problèmes potentiels à l’avenir en acceptant des contributions au code. Et bien que ce ne soit pas encore quelque chose que Dashlane fasse, nous pourrions le voir plus tard.

Toutefois, il convient de mentionner que Dashlane est l’une des nombreuses entreprises qui travaillent à un avenir sans mot de passe grâce à Passkeys. En fin de compte, la transparence est toujours la bienvenue.