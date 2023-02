La fonction de co-animation de livestreams de YouTube est disponible sur iOS et Android

YouTube a rendu sa fonction « Faire un live ensemble » plus accessible, en l’étendant à toutes les chaînes comptant au moins 50 abonnés. Grâce à cette fonctionnalité, les créateurs peuvent inviter un ami à faire du co-livestreaming avec eux, ce qui facilite la collaboration et l’engagement avec leur public. Le flux du streamer principal s’affichera au-dessus de celui de ses invités lorsqu’il sera en direct via un appareil mobile.

Pour utiliser la fonction « Faire un live ensemble » sur YouTube, le diffuseur principal doit avoir un minimum de 50 abonnés. Il peut ensuite inviter qui il veut à co-animer le flux avec lui. Cette fonction n’est actuellement disponible que depuis l’application YouTube sur les appareils mobiles et ne peut être utilisée sur un ordinateur.

grab a friend & start a co-stream 🤝

🤩 introducing Go Live Together, a new way to easily start a co-stream & invite a guest, all from your phone! 📱

creators need 50+ subs to host co-streams, but anyone can be a guest!

more info here: https://t.co/g6PdxJY7ux pic.twitter.com/lmDDogXQ5t

— TeamYouTube (@TeamYouTube) February 2, 2023