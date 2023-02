Samsung Galaxy Unpacked 2023 : comment regarder et à quoi s’attendre ?

Lorsqu’il s’agit d’appareils Android, on peut dire qu’aucun autre fabricant n’a autant d’influence que Samsung. C’est pourquoi l’événement Galaxy Unpacked 2023, le premier événement majeur de Samsung pour 2023, connaît un réel engouement avec une grosse attente.

Samsung a fixé une date et une heure pour sa prochaine conférence Unpacked 2023, où nous rencontrerons probablement la gamme de smartphones Galaxy S23 et peut-être des nouveautés dans le secteur des ordinateurs portables. Voici comment vous pouvez regarder la conférence en direct, et ce que vous pouvez en attendre.

Quand aura lieu la conférence Galaxy Unpacked 2023 ?

Le grand événement de Samsung aura lieu ce mercredi 1er février à 19 heures, heure de Paris. L’événement 2023 a lieu une semaine plus tôt que l’année dernière, puisque l’événement dédié à la série Galaxy S22 de Samsung a eu lieu le 9 février. Mais là encore, Samsung a annoncé le Galaxy S21 en 2021 un mois entier que d’habitude, en janvier.

Comment regarder en streaming le Galaxy Unpacked 2023 ?

Le prochain Unpacked sera un événement en présentiel pour les médias à San Francisco, mais tous les autres pourront le regarder en direct en ligne. L’événement sera diffusé sur Samsung.com, le site Web Samsung Newsroom et la chaîne YouTube de Samsung.

Il n’existe pas de lien direct vers la page du livestream de YouTube (au moment de la publication de cet article), mais si vous ne voulez pas oublier, programmez un rappel avec votre application de calendrier ou l’assistant virtuel de votre choix. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne de Samsung et activer les notifications pour les nouveaux streams.

Ce qu’il faut attendre du Galaxy Unpacked 2023 ?

Les événements Samsung Unpacked concernent généralement le nouveau matériel, et il y a eu suffisamment de fuites et de rumeurs pour avoir une bonne idée de ce que Samsung présentera le 1er février. Pour cet événement, nous attendons un trio de smartphones appartenant à la gamme Galaxy S23.

La rumeur veut que nous ayons trois smartphones : le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra. La gamme de smartphones elle-même va probablement ressembler à la gamme Galaxy S22 actuelle, comme l’indiquent ces rumeurs, avec des tailles d’écran et des résolutions identiques.

Cependant, nous sommes censés obtenir quelques changements clés — pour l’un, nous pourrions obtenir un SoC Snapdragon 8 Gen 2, qui sera apparemment utilisé dans le monde entier, même dans les régions comme l’Europe où Samsung utilise généralement son propre silicium Exynos. Le Galaxy S23 Ultra, qui sera l’appareil le plus premium de la gamme, pourrait également se débarrasser du capteur photo de 108 mégapixels utilisé depuis le Galaxy S20 Ultra en 2020 en faveur d’un nouveau capteur photo de 200 mégapixels, probablement le capteur ISOCELL HP2 qui vient d’être annoncé par Samsung.

En plus de l’impressionnant processeur, le Galaxy S23 apportera probablement une pléthore d’autres mises à niveau. Il s’agit notamment de l’amélioration thermique et de l’autonomie de la batterie, d’écrans plus lumineux et d’un module caméra très impressionnant.

Mise à jour logicielle One UI 5.1

Parallèlement au nouveau matériel, nous attendons une annonce logicielle majeure de Sasmung, à savoir le lancement de One UI 5.1. Pour mémoire, il s’agit de l’interface utilisateur développée par le géant technologique coréen exclusivement pour ses smartphones. Le Galaxy S23 sera équipé de One UI 5.1 dès sa sortie de l’emballage, mais il est probable que la toute nouvelle version fasse son apparition sur d’autres appareils Samsung dans un proche avenir.

Nouveaux PC portables Samsung

En outre, nous avons également droit à quelques annonces supplémentaires à chaque conférence. L’année dernière, il s’agissait de tablettes — la gamme Galaxy Tab S8 a été présentée aux côtés de la série Galaxy S22. Mais cette année, nous aurons plutôt droit à des ordinateurs portables, pour changer.

Alors que le Galaxy Unpacked se concentre davantage sur les smartphones Samsung, il y a un petit quelque chose pour les nerds du PC. Les rumeurs disent que Samsung se prépare à dévoiler une nouvelle gamme d’ordinateurs portables sous la bannière Galaxy Book, la série Galaxy Book 3.

À première vue, il n’y aura pas d’annonces de wearables et de casques lors du Galaxy Unpacked. Après tout, Samsung a lancé l’actuelle série Galaxy Watch 5 en août, aux côtés des Galaxy Buds Pro 2. On peut supposer que les deux gammes devront attendre davantage pour un successeur.