Gurman contredit Kuo sur la possibilité de voir un iPad pliable en 2024

En fin de semaine dernière, un initié réputé du secteur, Ming-Chi Kuo, a partagé ses prédictions concernant un iPad pliable qui pourrait voir le jour en 2024. Hier, une autre personnalité réputée dans le monde passionnant des prédictions et des attentes concernant Apple, Mark Gurman, affirme qu’il n’a rien entendu au sujet d’un iPad pliable en 2024.

Bien sûr, personne ne peut savoir avec certitude si nous verrons ou non un iPad pliable en 2024. Même s’il serait bien qu’Apple diversifie son portefeuille d’iPad, cela ne signifie pas nécessairement que cela va arriver plus tôt que prévu.

The additions in the iPad lineup will be the redesigned OLED iPad Pros in 2024 + entry level and Mini spec bumps. As I wrote before, 2023 will be a light year for the iPad (and Watch). Also not hearing anything about a foldable iPad in 2024. https://t.co/WsByewy7hm https://t.co/e33aCHuocB

— Mark Gurman (@markgurman) January 30, 2023