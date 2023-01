Voici les nouvelles fonctionnalités que Samsung publiera dans One UI 5.1 pour le Galaxy S23

Nous y voilà ! Ce Mercredi, le 1er février, Samsung tiendra son dernier événement Unpacked et cela signifie que la société dévoilera le Galaxy S23, le Galaxy S23+, et le Galaxy S23 Ultra. Presque toutes les spécifications matérielles ont été divulguées, ainsi que les prix aux États-Unis, en Europe et sur d’autres marchés. Le site allemand WinFuture a été à l’origine de certaines fuites et a recommencé.

Cette fois, la publication en ligne a divulgué la liste des modifications de One UI 5.1 pour la série Galaxy S23. One UI est l’interface de Samsung qui déplace les éléments touchables vers le bas de l’écran. Cela les rend plus facilement accessibles pour ceux qui ont de petites mains et qui utilisent un téléphone à grand écran d’une seule main.

WinFuture a initialement publié la changelist en allemand mais une traduction en français a été réalisée. La mise à jour One UI 5.1 finira par arriver sur d’autres appareils que la série Galaxy S23 (y compris la série Galaxy S22). Cependant, une fonctionnalité appelée « AI Restoration » ne sera apparemment disponible que sur la gamme Galaxy S23. On dirait qu’elle pourrait être analogue à la fonction Photo Unblur de la série Pixel 7. Photo Unblur corrige les anciennes photos floues dans l’application Google Photos, même celles qui ont été prises avec un autre appareil photo.

Tout d’abord, One UI 5.1 viendra avec des options pour changer la teinte des selfies en utilisant le bouton Effets sur le côté de l’écran, mais aussi avec un accès rapide à Expert RAW à partir du menu Avancé.

La Galerie fait également l’objet d’une refonte, et grâce à cette mise à jour, elle arborera des Albums familiaux partagés, un meilleur traitement des images pour supprimer les ombres et les reflets, une recherche améliorée, et des paramètres permettant de choisir un emplacement pour enregistrer les captures d’écran.

Une version majeure

Ensuite, l’expérience des widgets est également remaniée. Samsung introduit deux nouveaux widgets pour la batterie et la météo, le premier affichant des informations sur tous les appareils Samsung, y compris les écouteurs et les smartwatches. Samsung améliore également les supports pour les humeurs et les scénarios, ainsi, à partir de One UI 5.1, les utilisateurs sont autorisés à définir différents fonds d’écran sur l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil en fonction des activités en cours.

Samsung DeX reçoit un rafraîchissement avec un multitâche amélioré, tandis que Samsung Internet dispose maintenant d’une recherche améliorée en permettant aux utilisateurs de rechercher des signets par un nom de dossier.

Inutile de dire que One UI 5.1 va être une version majeure étant donné la gamme de fonctionnalités, et elle sera préchargée sur le Galaxy S23. Tous les autres appareils recevront ensuite progressivement les mêmes améliorations, les modèles Galaxy S devant recevoir la mise à jour dans les semaines à venir.